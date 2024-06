“Ho imparato dai suoi errori”: il più grande vincitore delle “Special Forces” ha imparato la lezione dalla sconfitta di George Louis Bouchez

Il “Cooking Maniac” non è stato risparmiato dallo show, unico candidato a restare fino alla fine, ha dovuto prendere il coraggio a piene mani. “Nell’ultimo test sono dovuto scappare saltando da un ponte alto 16 metri“, lui ricorda.Questo è inaspettato perché di solito ci sono due o tre candidati che completano l’avventura. E lì, per la prima volta, solo una persona ha finito, quindi sono molto orgoglioso.”

Loïc Van Impe ha appena vinto la partita più difficile della televisione fiamminga: “Special Forces”. Nello spettacolo, i famosi fiamminghi si posizionano come la nostra élite militare. Quest’anno hanno partecipato atleti di punta come Olivier Deschacht, ex difensore dell’Anderlecht. “Penso che la differenza sia il sonno. Ho un recupero molto veloce. Dormiamo un’ora o due di notte“, dice Loic van Impe.

George Louis Bouchez, il più grande perdente della prima stagione

Il più grande vincitore delle elezioni, George Louis Bouchez, è stato eliminato al primo turno dello spettacolo durante la prima stagione. Gli allenatori lo hanno criticato per non aver partecipato e per aver giocato contro il resto del gruppo. “Non posso dire che mi abbia ispirato, ma ho imparato dagli errori della prima stagione. “Abbiamo tutti notato che il signor Bushez non era preparato al 100%.”.

Loic van Impe, il diplomatico, comprende le difficoltà incontrate dal capo del movimento rivoluzionario: “Era anche la prima stagione, quindi la maggior parte dei concorrenti non aveva idea di cosa aspettarsi. Quindi, abbiamo avuto un leggero vantaggio per la seconda stagione“, ha ammesso.