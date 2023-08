Affrontare l’ansia esistenziale in[I] Doesn’t Exist”, una moderna avventura testuale che uscirà il 9 settembre

Preparati a esaminare cosa significa veramente essere “umani”. L’editore horror DreadXP e lo sviluppatore LUAL Games hanno annunciato una data di rilascio del 9 settembre 2023 per [I] Non esiste – Una moderna avventura testuale che esplora i temi del controllo, dell’isolamento e della sanità mentale.

Ispirato a titoli famosi come The Beginner’s Guide, Stories Untold, Buddy Simulator e Zork, [I] Non Existent è una lettera d’amore alle origini dei giochi basati sulla trama ed eleva il genere dell’avventura testuale attraverso l’uso del riconoscimento del testo conversazionale, pixel art bella e surreale e temi di saggistica. carattere tradizionale e all’interno.

Nel gioco, i giocatori si svegliano in una foresta sconosciuta popolata da ambientazioni senza senso e anomalie come funghi amichevoli e parlanti. Mentre guidano l’avatar del gioco e meditano sugli enigmi (e sul significato della loro esistenza) per sfuggire alla foresta apparentemente innocua, l’interfaccia inizia a mostrare le sue crepe per rivelare qualcosa… molto più oscuro.

Dettaglio divertente: DreadXP e LUAL attribuiscono grande importanza all’autenticità delle storie umane e nessuno dei copioni del gioco [I] Non esiste Non creato da AI. La tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale utilizzata nel gioco non è affiliata a ChatGPT o ad altre piattaforme AI simili e utilizza solo i dati dei giocatori per accedere a risposte pre-scritte dai grandi autori del gioco.

[I] Non Existent utilizza una combinazione di prospettive 2D e 3D attraverso illusioni ottiche, offrendo ai giocatori un’esperienza 3D da sogno. La grafica del gioco e la narrazione basata su testo, alimentata dalla tecnologia all’avanguardia di “elaborazione del linguaggio naturale” – che consente ai giocatori di rispondere in modo creativo alle domande del gioco senza essere vincolati da una serie di termini prestabiliti – offre un gameplay stranamente intuitivo, accessibile sia ai principianti che ai veterani dell’avventura testuale.