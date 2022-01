Airbus, Vinci, Tesla, Nestlé, Hunter Douglas, Tiscali, Virgin Galactic…

Caporedattore 1524 Seguire Consumando informazioni finanziarie come pasticcini, cibi caldi e colazione, Anthony Bunden si sveglia all’alba per servirti la riunione mattutina ogni mattina.

Ogni mattina, il team di Zonebourse identifica e sintetizza le informazioni di base sulle società quotate di tutto il mondo, per avere le notizie principali all'inizio della giornata di borsa. Il contenuto comprende una parte sulla Francia e una sui principali mercati internazionali, in particolare le aziende statunitensi e quelle dei grandi mercati europei (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia e Spagna) e dell'Asia Pacific. in Francia Annunci importanti (e meno importanti) Aviation Capital Group ordinerà ad Airbus 40 A320neo e 20 A220.

Yeshi emetterà nuove azioni a beneficio dei suoi dipendenti. Il gruppo ha inoltre completato l’acquisizione del business energetico di ACS.

Biosynex ha raccolto 3,8 milioni di euro tramite BSAR.

Madvertise migliora il suo bilancio aumentando il capitale riservato compensando i debiti.

Auplata Mining Group presenta un nuovo file di licenza per la miniera di Dieu-Merci. Nel mondo Annunci importanti (e altri) Tesla sta richiamando più di 475.000 veicoli Model 3 e Model S per problemi di sicurezza.

Nestlé sta terminando il suo piano di riacquisto di azioni prima di lanciare un nuovo piano nel 2022.

L’indagine del Credit Suisse rivela una seconda violazione della quarantena Covid da parte di Horta-Osório.

3G Capital acquisterà Hunter Douglas a 175 euro per azione.

Tiscali e Linkem creeranno il quinto operatore di rete fissa in Italia.

Citigroup e JPMorgan Chase offrono ai propri dipendenti di iniziare a lavorare da casa nel 2022.

Energy Transfer pagherà alla rivale The Williams Companies $ 410 milioni per abbandonare la sua fusione da $ 33 miliardi.

Cathay Pacific annuncia la cancellazione dei voli passeggeri da e per Hong Kong.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense dovrebbe rimuovere il vaccino di richiamo Pfizer per i bambini di età compresa tra 12/15 anni.

