Aggiornamento stato alle 21:00

La situazione umanitaria in Ucraina rimane un problema “Molto serio” L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha avvertito in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca, riportata dall'agenzia di stampa tedesca (dpa), che i rischi degli aiuti internazionali stanno diminuendo. Media Tedesco .

L’appello per donazioni per aiutare i residenti ucraini che vivono nel paese varrà 3,1 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 3,9 miliardi di dollari dell’anno precedente – di cui il 67% è stato finanziato. Oltre a questi 3,1 miliardi di dollari, verranno raccolti 1,1 miliardi di dollari in aiuti per i rifugiati ucraini e le comunità che li ospitano, al fine di aiutare 2,3 milioni di persone. Circa 6,3 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina, principalmente rifugiati in Europa. Quest’anno, secondo le Nazioni Unite, nel Paese avranno bisogno di aiuti umanitari 14,6 milioni di persone, ovvero il 40% della popolazione, di cui 8,5 milioni di persone che saranno raggiunte in via prioritaria.