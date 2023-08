Le nuove funzionalità di Galaxy Watch 6 arrivano sui vecchi orologi Samsung

Samsung ha iniziato a implementare One UI 5 Watch, basato su Wear OS 4, su Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5.

Non abbiamo dovuto aspettare molto. Mentre Samsung ha annunciato i suoi nuovi orologi connessi, Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic, il mese scorso, il produttore ha deciso di portare il suo nuovo sistema di smartwatch, One UI 5, su modelli precedenti, in questo caso Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4.

Questo aggiornamento per gli orologi Samsung lanciato nel 2022 e nel 2021 non era un grande mistero, in quanto Samsung aveva già annunciato la One UI 5 per gli smartwatch lo scorso maggio, e la versione iniziale era già stata lanciata il 21 luglio, pochi giorni prima che venisse mostrato il Galaxy Watch 6 , agli utenti iscritti al programma beta. Tuttavia, Il produttore ha finalmente annunciatomercoledì 16 agosto, ha pubblicato il suo aggiornamento per le generazioni precedenti di orologi connessi:

L’aggiornamento a One UI 5 Watch offre funzionalità per il benessere più personalizzate progettate per aiutarti a essere più sano, oltre a opzioni di stile personalizzabili per adattarsi al tuo stile di vita Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4.

In dettaglio, questo aggiornamento si basa in realtà sull’aggiornamento del sistema operativo Wear, sviluppato congiuntamente da Samsung e Google. Quindi, il One UI 5 Watch è basato su Wear OS 4 che dovrebbe equipaggiare anche il prossimo Pixel Watch 2 atteso per ottobre. Tra le funzioni a bordo troveremo una migliore gestione del sonno – con analisi delle fasi e una modalità sonno personalizzata – e nuovi obiettivi di allenamento utilizzando zone di frequenza cardiaca personalizzate o dati sulle dinamiche di corsa, oltre a notifiche di frequenza cardiaca irregolare. One UI 5 Watch faciliterà anche lo sviluppo di nuovi quadranti più personalizzabili.

Skin Galaxy Watch 6 per Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3

Per quanto riguarda il quadrante, Samsung ha anche annunciato una novità per i suoi orologi più vecchi: il Galaxy Watch Active 2 e il Galaxy Watch 3. Sebbene questi fantastici modelli non siano dotati di Wear OS, con Tizen potrebbero comunque trarre vantaggio dal lancio questo autunno. per impostazione predefinita sugli orologi in One UI 5 Watch.

Samsung specifica che questo aggiornamento verrà distribuito prima su Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro prima di arrivare, a breve, su Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic. Ricorda, i nuovi Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic beneficiano già di One UI 5 Watch e Wear OS 4.

