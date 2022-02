Le Sénégal remporte la première CAN de son histoire après des tirs au ma irrespirables face à l’Egypte !

Dopo i prolungamenti, il punteggio è toujours 0-0. Le Sénégal gagne le trophée pour la première fois de son histoire.

Le Sénégal héritait d’un penalty al 5e minuto, pour une faute de Mohamed Abdelmonem sur Saliou Ciss. Il giardino di Gabaski ha battuto il rigore di Sadio Mané (7e). Les Lions de la Teranga mantiene la pressione. Ismaïla Sarr effectuait une percée sur la droite et centrait, Mané se jetait mais ne pouvait conclure (22e).

La plus belle occasion égyptienne survenait en fin de période: de la droite, Mohamed Salah décochait une frappe au premier poteau, Edouard Mendy déviait le ballon.

Gabaski s’illustrait en début de seconde période avec deux sorties autoritaires, sur des centres à ras de terre de Borna Sarr (53e) et de Saliou Ciss (56e). Côté égyptien, Mahmoud Hamdi manquait de peu le cadre de la tête (75e).

La situazione ne se décantait pas et pour la quatrième fois consécutive, après les huitièmes, les quarts et les demi-finales, l’Egypte devait disputer un temps supplémentaire.

Les prolongations s’ouvraient par une grosse occasion sénégalaise: lance par Mané, Bamba Dieng se présentait devant Gabaski, qui repoussait (91e). Le gardien égyptien se montrait une nouvelle fois décisif sur une tête du même Dieng (100e). Il duello se répétait dans il secondo atto del prolungamento lorsque Gabaski se détendait sur une frappe des 25 mètres de l’attaquant sénégalais (115e). Dans la foulée, Mendy détournait une frappe puissante de Hamdy (117e).

Les tirs au but étaient nécessaires pour départager les deux équipes. Mohamed Abdelmonem tirait sur le poteau, Gabaski détournait le tir de Bouna Sarr et Mendy ripoussait la tentative de Mohanad Lasheen. Dernier tireur sénégalais, Sadio Mané ne tremblait pas et offrait au Sénégal, finaliste en 2002 e battu par l’Algerie en 2019 en finale de la dernière edition, son premier titre de champion d’Afrique.

L’Egypte détient le record avec sept victoires finales (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010).

“Avec persévérance, on obtient ce qu’on veut”, assapora Aliou Cissé

Le Sénégal a remporté dimanche la prima Coupe d’Afrique des Nations de son histoire après une victoire aux tirs au but sur l’Egypte. “Je suis très heureux. Ca prouve encore qu’avec la force de travail, la persévérance, le fait de ne jamais se décourager, on arrive à obtenir ce qu’on veut”, a commenté Aliou Cissé, le sénégal, le sénégal micro de beIN Sport.

“Nous sommes fiers, très fiers, parce que nous gagnons face à l’Egypte, qui a sept Coupes d’Afrique, ce n’est pas rien”, celui qui était capitaine lors d’une finale perdue aux tirs au but en 2002 “Je suis très ému, car cette Coupe, on la gagne pour tout le peuple sénégalais qui la réclamait depuis plus de 60 ans. Nous aussi, on aura notre étoile. Ca s’est joué à peu de Chooses.”