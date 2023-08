Adrian Treble è già fondamentale contro l’Anderlecht? Ecco la risposta di Felice Mazo: tutto calcio

Adrian Treble ha firmato per una stagione con lo Sporting Charleroi. Partirà davvero titolare contro l’Anderlecht questo fine settimana?

Il fatto che Felice Mazeau fosse allenatore dello Charleroi convince sicuramente Adriano Triplice firmare un contratto di un anno con gli Zebras. Mercoledì il centrocampista si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi colori.

In una conferenza stampa, Mazou ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo del francese. “È un giocatore con molta esperienza. Farà molto bene alla nostra squadra”.

Partirà davvero domenica per affrontare lo Sporting Anderlecht? Coach Carollo non è ancora convinto. “Vedremo quando potremo utilizzarlo, è da tanto che non gioca. Comunque sono già contento di quello che ho visto nel primo allenamento. Ha lavorato individualmente, ma gli manca il ritmo”. non so se inizierà, ma non è lontano da quello che vogliamo vedere. “.

È quindi una corsa contro il tempo per Treble che ha solo tre giorni per farsi trovare pronto. Se non è nell’undici titolare, il Mov precedente può salire durante la partita.