“A volte c'è troppo interesse nel mettere in gioco una competizione e poi abbandonarla”, nota UFC-Que Choisir

“A volte, è davvero nel tuo interesse competere e andarsene.”, constata Gregory Carette, direttore dell'Osservatorio dei consumatori dell'UFC-Que Choisir, giovedì 14 marzo sul sito franceinfo. Mentre si assiste ad un aumento delle assicurazioni sanitarie complementari “Registrati” A “Più di 10%” Quest'anno l'Associazione dei Consumatori propone un dispositivo di confronto, con una settimana di accesso gratuito.

“In media, due anni fa, pagavi 650 dollari Euro all'anno di contributo per persona, che è già enorme. Quest’anno arriveremo a circa 800 Euro. Per le famiglie si tratta di uno sforzo sempre più importante e soprattutto per le famiglie in pensione, perché sono loro a dover versare tutti i loro contributi, cosa che non avviene per i dipendenti.“, conferma l'esperto di consumi.

“Questo aumento è in parte dovuto al fatto che abbiamo attuato la riforma 100 % salute”Conferma. Ma, “Questo non sarà l'unico motivo. Quando guardi il tuo contributo all'assicurazione sanitaria, vedrai che una parte enorme verrà utilizzata per rimborsarti le spese sanitarie, ma hai il 20% ogni anno che sarà incluso nei costi aggiuntivi , e in particolare nelle spese pubblicitarie.”

Secondo lui, cambiare l'assicurazione sanitaria complementare è conveniente. “Adesso puoi farlo in qualsiasi momento dell'anno, tranne che per il primo anno di abbonamento in cui verrai assunto per un periodo di dodici mesi. Dopodiché potrai cambiare in qualsiasi momento.”Lui spiega. “È relativamente semplice.”soprattutto quello “Anche l'organizzazione a cui ti rivolgi ti aiuterà in tutti questi passaggi.”