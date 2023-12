A Gerusalemme la comunità ultraortodossa è divisa dalla guerra tra Israele e Hamas

Costruito sul modello del ghetto

Con ogni donna che passa, gli uomini distolgono automaticamente lo sguardo, la religione lo impone. Tutti in questa comunità, uomini e donne, devono indossare abiti lunghi su braccia e gambe. Cartelli che avvisano i visitatori di non entrare con abiti immodesti. In questo luogo sacro non sono ammessi bar, negozi o luoghi di intrattenimento. Ci sono solo poche librerie religiose sulla strada. “È un quartiere ultraortodosso ed è molto difficile arrivarci quando non sei di qui. Fu creato nel 1874 sul modello dei ghetti dell’Europa orientale. Vale sempre la legge dell’umiltà. Quando un uomo incontra una donna, il suo sguardo non dovrebbe indugiare”, spiega Eden, 26 anni, che ha vissuto a Mea Shearim per diversi anni per i suoi studi talmudici, una formazione religiosa impegnativa.

Il nome Mea Shearim si riferisce ai 100 capitoli menzionati nella Torah. In questo luogo senza tempo, detto inespugnabile, alle pareti sono appesi enormi manifesti che riportano le informazioni della giornata. Una pratica di un altro secolo, tutti leggono attentamente le notizie. Solo telefoni”cassiereAccettato: questi dispositivi pieghevoli, attraverso i quali è possibile effettuare solo chiamate, recano sul retro un sigillo ebraico come certificato.

I bambini di strada fumano nel quartiere ultraortodosso di Mea Shearim, uno dei quartieri più poveri di Gerusalemme. © Paul Boyer

Questa comunità è anche una delle più povere in Israele. Pochi di loro lavorano, preferendo dedicarsi fisicamente e spiritualmente al Talmud. Nelle case alcuni frigoriferi sono vuoti e i bambini vagano per il centro della città. Bambini di appena 10 anni si accampavano sul marciapiede, fumando tabacco sotto lo sguardo silenzioso degli adulti. Uno spettacolo raro anche in Medio Oriente.

Ecco gli Haredim – Significa “paura di Dio” Ebraico – Sono la più grande comunità ultraortodossa del mondo, con 200.000 credenti con sede a Gerusalemme. Dalla fine del diciannovesimo secolo, la loro visione di base è stata che il mondo che li circondava fosse una costante fonte di distrazione. La televisione o la pubblicità sono all’origine di immagini corrotte e violente. Venerdì sera, al tramonto, il richiamo alla preghiera si è udito da diversi registratori ai quattro angoli del quartiere. Il tempo si ferma e si susseguono forti strette di mano, scandite dalle parole “Shabbat Shalom“.

esentato dal servizio militare

In questo quartiere, che ha un’atmosfera unica e somiglia a una comunità contemporanea, anche gli ebrei ultraortodossi godono di diritti diversi rispetto al resto della popolazione. Studiano nelle yeshivot, scuole altamente religiose per persone dello stesso sesso, dove vengono insegnati la Torah e il Talmud, i due testi principali dell’ebraismo.

Dalla fondazione dello Stato di Israele, tutti i restanti giovani israeliani a partire dai 18 anni sono stati esentati dal servizio militare di tre anni loro imposto. Gli Haredim hanno sempre coltivato la sfiducia nei confronti dei militari, che considerano troppo laici e propagatori di valori antigiudaici. Secondo uno studio dell’Israel Democracy Institute, nel 2020 solo 1.200 ebrei ultraortodossi avrebbero prestato servizio militare. La mescolanza di uomini e donne nelle file dell’IDF e la mancanza di rispetto per il sabato sono tra le cause questioni inquietanti. Violazioni delle norme religiose, secondo loro molto diffuse all’interno dell’esercito.

Dalla fondazione dello Stato di Israele, i giovani di questa setta ultraortodossa sono stati esentati dal servizio militare di tre anni imposto a tutti i restanti giovani israeliani a partire dall’età di 18 anni. © Paul Boyer

Dopo aver inviato un messaggio alla comunità dopo l’inizio della guerra, il grande rabbino Dov Lando, figura tutelare di Méa Shearim, affermò che i suoi ausiliari si trovavano in una cattiva posizione nelle atrocità commiserate da Hamas e l’appello nella parte della mobilità . nel paese. “Niente ci interessa tranne lo studio della Torah. Altre attività attirano solo i deboli di cuore.”Ha scritto in risposta all’impegno di 350.000 soldati di riserva per sostenere lo sforzo bellico.

Il privilegio dell’esenzione, che talvolta inquieta il grande pubblico, che vede i propri figli costretti a arruolarsi nelle file dell’esercito nonostante il pericolo. Un privilegio che tende anche a scomparire nel tempo. Per convincere i giovani ultraortodossi ad arruolarsi, l’esercito ha adottato diverse misure. Gli orari di preghiera sono fissati tre volte al giorno, gli standard kosher per le razioni sono più esigenti rispetto al resto dell’esercito… E con la guerra, le mentalità cambiano: in due mesi, nessun rabbino ha condannato la partecipazione degli Haredi in Israele. L’esercito, dove sono presenti in numero crescente.

Estremista ma antisionista

Tuttavia, più che mai, gli ebrei ultraortodossi restano il bersaglio delle pressioni da parte del resto della popolazione israeliana a Gerusalemme. Un video diffuso sui social media il 2 novembre mostrava agenti di polizia israeliani che picchiavano violentemente un gruppo di fedeli ultraortodossi nel quartiere. Lo ha detto la polizia dopo l’incidente In un tweet Dopo è intervenuto per cancellare gli slogan celebrativi dell’attacco di Hamas che erano spruzzati nei luoghi pubblici. In particolare la frase che avrebbe fatto riferimento al massacro degli israeliani del 7 ottobre: “Neutralizzare 1.400 terroristi sionisti”secondo la polizia.

Nel quartiere, infatti, sono molti i disegni di bandiere palestinesi esposti sui muri, e le autorità pubbliche li ricoprono instancabilmente di vernice nera, prima che riappaiano e vengano nuovamente cancellati… e sono generalmente accompagnati da slogan e messaggi antisionisti . Sostieni la Palestina: “La Torah richiede il ritorno di tutta la Palestina alla sovranità palestinese”., “L’ebraismo rifiuta il sionismo”Possiamo leggere sui muri del quartiere?

Circola voce per le strade di Mea Shearim che A “piccolo gruppo”Secondo un residente, questa sarà l’origine di queste controverse iscrizioni. Neturei Carta, ovvero”Guardie cittadine“, sono un gruppo di ebrei ultraortodossi antisionisti che chiedono lo smantellamento dello Stato di Israele e la creazione di uno Stato palestinese. Questo aperto sostegno alla Palestina non risale al 7 ottobre.

Alla fine di luglio 2009, i membri di questa setta si sono recati a Gaza per incontrare i funzionari di Hamas. Hanno dichiarato: “Questa è la vostra terra, occupata illegalmente e ingiustamente da persone che hanno rubato e rapito in nome dell’ebraismo e dell’identità ebraica.Secondo loro, ogni tentativo umano di ristabilire uno Stato ebraico prima della venuta del Messia è un attacco alla volontà divina.

Dal 7 ottobre tensioni all’interno della comunità

Ma dall’inizio della guerra, questo sostegno incondizionato alla causa palestinese ha cominciato a scemare. Se alcuni, come Neturei Karta, restano fedeli alle loro posizioni, altri vedono nell’attacco di Hamas un motivo di profonda rottura con la causa palestinese.

Oggi la comunità di Mea Shearim sta diventando sempre più eclettica, nonostante le apparenze. Mentre usciva dalla sinagoga, poche ore prima di sabato, un ventisettenne di Brooklyn parlava in un inglese perfetto: “Mi sono convertito sei anni fa e ho deciso di venire a vivere qui per avvicinarmi alla mia fede. L’integrazione è stata molto facile, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Qui convivono molte opinioni contraddittorie, soprattutto riguardo allo Stato ebraico, ma viviamo tutti in pace”.Afferma prima di scomparire per meditare nella sala di preghiera.

Nel bar dall’altra parte della strada, tre fratelli sulla sessantina parlano malinconicamente della quiete che regnava nel quartiere solo poche settimane fa. E recentemente, per la prima volta nella loro vita, credono che continuare l’intervento militare a Gaza potrebbe non essere una cattiva soluzione per proteggere Israele. Più che mai, il cuore della Terra Santa non batte più armoniosamente a Mea Shearim.