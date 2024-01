9 giugno 2024 Camminiamo insieme per la salute mentale

Ogni anno, alla fine della seconda settimana di giugno, si svolge il “Cammino Insieme per la Salute Mentale”, su iniziativa di Psicologico, chiede la mobilitazione dei cittadini per dire no alla stigmatizzazione delle persone affette da disturbi mentali. Domenica 9 giugno 2024 alle 10,30, camminiamo insieme per Parigi – o in provincia – e mostriamo con orgoglio Nastro Verde per la Salute Mentale !

In occasione di questa marcia festosa e civica, gli utenti della salute mentale, le famiglie, gli operatori sanitari, i professionisti dell'assistenza e del sostegno, le associazioni e i volontari… potranno dichiarare congiuntamente il diritto alla dignità e al riconoscimento delle persone con disturbo mentale, denunciare i pregiudizi e gli stereotipi di cui sono vittime e sfidano l’opinione pubblica.

Ritrovo domenica 9 giugno 2024, ore 10:30, 4 Place Edouard Renard, 75012 Parigi

La santé mentale a son Ruban ! A porter et à faire porter autour de soi pour faire cause de la santé mentale. Personnes concernées, associations, aidants, soignants… Tous ensemble, ils portent fièrement le Ruban de la Santé Mentale pour dire NON à la stigmatisation des personnes concernées par un trouble psychique et pour soutenir les actions du Psychodon. Pour acheter un/des ruban(s), choisissez votre catégorie

Uno sguardo alla marcia di Parigi dell'11 giugno 2023

• Per essere propositivi… Vuoi organizzare una marcia nella tua città? Contatta Marie Hervé, responsabile delle partnership, facendo clic qui: Organizzazione di una marcia nella mia città.