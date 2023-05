6 supereroi assenti dalla battaglia contro Thanos, vi spieghiamo perché

Sono passati già 5 anni da alloraAvengers Infinity WarLa prima parte del finale di Infinity Saga è uscita nelle sale cinematografiche. epico, commovente, brutale, Il film dei fratelli Russo ha lasciato un’impressione duratura sui fan dell’MCU. Va detto che la battaglia dei supereroi Marvel contro il Titano Pazzo, Thanos, Si è conclusa con la più grande sconfitta che la squadra abbia mai conosciuto. Fino ad allora, i Guardiani della Casa delle Idee sono sempre riusciti a vincere i loro nemici. Riusciranno a vincere la loro battaglia contro il gigante viola? Se avessero il supporto dei loro colleghi assenti? Sfortunatamente, non saremo mai in grado di scoprirlo … Diversi personaggi di questo mondo immaginario non hanno partecipato allo scontro generale contro Thanos: valutiamo la loro identità e Motivi del loro rifiuto. A partire!

eterno

Scoprono nel film che porta il loro nome, Gli eterni sono in numero di dieci : Sprite, Druig, Ajak, Cersei, Faustus, Gilgamesh, Kingu, Ikaris, Thena e Makari. Queste creature celesti sono sulla Terra da migliaia di anni: perché non hanno preso parte al conflitto cosmico tra i Vendicatori e Thanos? Purtroppo, Non erano autorizzati a immischiarsi nelle tragedie umanead eccezione di quelli che coinvolgono pervertiti.

gancio

Uno dei sei Vendicatori originali che non ha partecipato alla lotta contro Thanos? eresia! È solo all’inizioVendicatori: Finale per impararlo Archer era agli arresti domiciliari a causa del suo coinvolgimento con Steve Rogers In Capitan America guerra civile. Anche come essere umano “medio”, il potere di colpire di Clint Barton è debole rispetto ai suoi colleghi i cui corpi sono migliorati dalla scienza o dalla tecnologia, La sua assenza non è passata inosservata.

Namur

archiviato Pantera Nera: Wakanda per sempreE Amur ibrido mutante che governa il regno sottomarino di Talokan. Lui e la sua gente rimasero invisibili agli abitanti della superficie fino a quando gli Stati Uniti scoprirono che l’abisso in cui vivevano ospitava Vibranium, e il loro nascondiglio era minacciato… ma perché non avrebbe dovuto farlo? Sono già usciti dalla loro “caverna”, mentre Thanos minacciava l’intero pianetaCompreso? Presumibilmente, i calcoli di Kukulkan erano che, nonostante il pericolo, aveva tutto l’interesse a continuare a vivere in pace ea non essere visto dagli umani.

Starfox / Eros

che era più appropriato di Starfox, fratello di ThanosPer partecipare al conflitto tra i Vendicatori e il suo pazzo fratello? archiviato eterno, sarebbe stato necessariamente una risorsa per il team di supereroi della Marvel. Infatti, nei fumetti, Ha tutti i poteri di base Creature celesti (esplosioni di energia, super forza, volo…). Sebbene l’MCU non abbia ancora fornito una motivazione per la sua mancanza diguerra infinitaE Si potrebbe immaginare che fosse impegnato ai margini della galassia!

uomo formica

È stato reclutato da Sam Wilson per integrare il campo di Steve Rogers Capitan America guerra civileUNNT-Man viene posto agli arresti domiciliari (come un gancio). Ma mentre questi amici affrontano Thanos, Ant-Man sta esplorando il Regno Quantico, che gli permetterà di essere molto utile in game Over Fornendo la soluzione al problema “Crazy Titan”!

Elena Belova

Yelena Belova, la sorella minore di Natasha Romanoffuno dei protagonisti di Vedova Nera. In quanto erede della Black Widow, era già un’eroina attiva nell’MCU durante gli eventi di Black WidowVendicatori: guerra infinita. Anche lei è sopravvissuta alla “sorpresa” provocata da Thanos, e avrebbe potuto partecipare alla battaglia per Wakanda… A meno che un agente dello S.H.I.E.L.D. preferisca togliere la figlia più giovane dalla lotta per la sua protezione, O che il governo del suo paese gli abbia impedito di lasciare la regione per partecipare al conflitto globale. Le sue abilità di assassino potrebbero tornare utili!

E tu, pensi che alcuni di questi supereroi avessero il loro posto Vendicatori: guerra infinita ?