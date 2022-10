“Frodi Microsoft, stile classico”

Per evitare questo tipo di battuta d’arresto, Olivier Bogart ha sostenuto l’utilizzo di una carta di credito prepagata invece di un digipass. “Quando fornisci un codice con questo lettore, i truffatori possono impossessarsi dell’intero account utilizzando app bancarie. Quindi i rischi sono molto più elevati”.

Un computer bloccato, una telefonata e voilà, ti viene addebitato. Olivier Bogart, commissario della Federal Computer Crime Unit, non è estraneo a questo tipo di frode. La chiamiamo una truffa Microsoft. È una tecnica classica che consiste nel bloccare il computer dell’utente con un popup. In qualche modo, il truffatore sta cercando di indurti con l’inganno a divulgare le tue informazioni bancarie promettendo di sbloccare il tuo dispositivo. »

Per quanto riguarda i responsabili, Olivier Bogart ci spiega chi potrebbe nascondersi dietro la segnalazione a Plebicom del trasferimento da parte dei truffatori Myriam. Non abbiamo necessariamente a che fare con una società fittizia. Plebicom, in questo caso, potrebbe essere un sito Web ufficiale utilizzato dai truffatori acquistando un abbonamento o utilizzando strumenti forniti da questa azienda tramite l’account contraffatto. »