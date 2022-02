Commenta demander un remboursement pour un achat réalisé par erreur sur l’App Store

Heureusement, Apple permet de réparer les pots cassés après un achat effectué par erreur en demandant un remboursement.

Presque tous les genitori ont déjà vécu cette situazione. Prima di leggere l’iPhone per il tuo bambino, per questo passe son temps sur Fortnite (à l’époque) o un autre jeu gratuit comportant des achats intégrés. Le temps passe puis, sur la facture de votre carte de crédit, vous voyez qu’un montant indécent vous a été débité avec, comme référence, “App Store”.

Evidemment, le seul coupable ne peut qu’être votre bambin. Sans le faire exprès, l’aura acheté un nouveau jeu ou des crédits dans son jeu favori. Mais pas de panico! Inutile d’engueuler votre enfant, puisqu’Apple permet de faire machine arrière et de demander un remboursement.

Pour cela, la démarche est plutôt simple, même si elle vient de changer. Alors qu’Apple permettait de retrouver son achat sur l’App Store puis de demander un remboursement, la Pomme a créé un site internet sur lequel se connecter et où faire appel.

Afin de demander le remboursement, dirigez-vous vers le site web reportaproblem.apple.com. Connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe. Vous arriverez ensuite sur une page vous permettant de Segnalatore un problema aux équipes d’Apple. Vous pouvez ainsi y retrouver vos achats les plus récents, ainsi que celui que votre enfant a malencontreusement acheté !

Dans la première case, sous Que pouvons-nous faire pour vous?selezionenez J’aimerais demander un rimborso. La liste n’affichera alors que les application payantes récemment acquises. Seleziona in bagno la ragione per laquelle vous réclamez un achat dans la case du dessous.

Apple vous permettra ensuite de demander le remborsement si et seulement si l’achat répond aux critères. Si c’est une application dont vous ne voulez plus, un droit de rétractation de 14 jours s’applique, au de-là duquel le remborsement n’est plus possible.

Verifica lo statuto di voto

Lorsque vous avez lancé une demande de remboursement auprès d’Apple, il ne vous reste plus qu’à attendre un mail indiquant si oui ou non le remboursement vous a été octroyé et pour quelle raison. Si, toutefois, vous voyez le temps passé et n’avez toujours rien reçu, libre à vous de revenir sul sito d’Apple pour voir l’état de votre demande.

Versare cela aussi apple a créé un sito permanente de connaître l’état de la demande.

Empêcher les achats dans l’App Store

Pour éviter que telle mésaventure ne vous arrive plus, vous pouvez activer un contrôle parental dans l’App Store. Il faut pour cela vous rendre dans les réglages de votre appareil puis aller dans le menu Temps d’écrane. Appuyez con bagno privato sur Contenu et riservatezzaentrez votre code si on vous le demande.

Cochez ensuite l’opzione Attivatore le restrizionipuis dirigez-vous dans le sous-menu Accade su iTunes e sull’App Store. Attivo tutto l’opzione Toujours exger en dessous de Exiger le mot de passe versa l’iPhone o l’iPad ripeti il ​​​​mot de passe au moment du téléchargement d’une app.