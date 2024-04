5 funzioni segrete di Google Maps

Posizione del veicolo parcheggiato, utilizzo offline… Google Maps ha una serie di funzionalità che spesso vengono trascurate. Ecco le cose più sconosciute che dovresti assolutamente sapere.

Un'app di navigazione preferita per gli utenti di smartphone, Google Maps è forse l'app di maggior successo nel portafoglio Alphabet. E per una buona ragione, sono noti per essere estremamente affidabili (a differenza dei piani di Apple agli inizi) e per offrire una miriade di funzionalità…

Ugualmente adatto a ciclisti, escursionisti, automobilisti o anche viaggiatori, Google Maps fornisce percorsi per tutti i mezzi di trasporto e si calibra anche in base agli ingorghi in tempo reale. Tuttavia, se pensi di sapere tutto sull'app, siamo sicuri che ci siano alcune funzionalità di cui non sapevi esistessero.

Goditi Google Maps offline

Se in Europa abbiamo una copertura di rete abbastanza buona, alcuni paesi meno sviluppati continuano a mantenere aree in cui la ricezione 4G è difficile. Fortunatamente, prima di pianificare la tua vacanza, puoi selezionare la regione in cui li scaricherai e memorizzarli sul tuo dispositivo. In questo modo puoi accedervi anche quando non disponi di dati mobili o Wi-Fi.

Per fare ciò, tocca l'icona del tuo account in alto a destra, quindi tocca Menu Piani offline. Raggiungerai un elenco di piani che sono già stati scaricati. Se l'elenco è vuoto, fare clic su Scegli il tuo piano.

Google Maps visualizzerà quindi un rettangolo di selezione che permette di selezionare un'area del mondo da scaricare.

Una volta raggiunta l'area desiderata, premere scaricamento. Troverai quindi il tuo piano nell'elenco visualizzato in precedenza.

Condividi la tua posizione in tempo reale

Facendo clic sull'icona del tuo profilo in alto a destra, troverai l'opzione Condividi posizione. Come Snapchat, questa funzione ti consente di condividere la tua posizione, il livello della batteria del telefono, ecc. in tempo reale con i tuoi cari. Questa funzione può essere molto pratica con i bambini.

Verrà quindi visualizzato un popup che ti chiederà per quanto tempo desideri condividere la posizione e, cosa più importante, con chi.

Misurare la distanza tra due punti

In generale, quando chiediamo indicazioni tra due città o indirizzi, la distanza che ci viene fornita tiene conto di percorsi e deviazioni. Se vuoi sapere la distanza in linea d'aria tra due luoghi, è molto semplice. Posiziona il dito sul sito da cui vuoi uscire, quindi tocca Misurare la distanza.

Quindi trascina e ingrandisci lo schermo per posizionare l'altro punto. Puoi anche creare un punto catenella per aggiungere più spazi.

Salva la posizione della tua auto

Quando usi Apple Maps e ti connetti alla tua auto tramite Bluetooth, l'app salva automaticamente la posizione del parcheggio. Non sorprende che la stessa funzione sia disponibile su Google Maps, ma non è attiva per impostazione predefinita. Per attivarlo, tocca la tua immagine del profilo in alto a destra, quindi tocca Scheda Impostazioni. Quindi premere navigazione.

Se scorri fino alla fine dell'elenco, troverai l'elenco parcheggio Sarà poi possibile attivare l'opzione Salva la posizione in cui hai parcheggiato. Sarà comunque necessaria l'attivazione Geolocalizzazione permanente.

Cerca stazioni di ricarica elettrica

Se sei l'orgoglioso proprietario di una Tesla o di qualsiasi altro veicolo elettrico, sai meglio di chiunque altro quanto può essere doloroso ritrovarsi a corto di energia. Se in genere è la tua auto a dirti quando è opportuno fermarti presso una stazione di ricarica, Google Maps ti permette anche di inserire i dati della tua auto. Qui l'app ti dirà quali stazioni di ricarica sono adatte alla tua auto.

Ritornare a Impostazioni Da Google Maps, quindi fare clic su Le mie impostazioni EV.

Per pressione Aggiungi ripresepuoi accedere all'elenco degli adattatori offerti dall'app, tra cui Tesla, CCS (Combo 1), J1772, una semplice presa a muro o persino CHAdeMO.

_

