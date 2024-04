30 anni fa dieci paracadutisti belgi furono assassinati in Ruanda: quali lezioni apprese il 2° battaglione commando a Vlaween?

Sono passati tre decenni dalla tragedia. Solo quindici soldati che conoscevano le vittime sono ancora attivi, ma la caserma continua a svolgere il servizio commemorativo. “Manteniamo il dovere di commemorare quei 10 commando morti 30 anni fa. Per loro, ma anche per le loro famiglie. Manteniamo ottimi contatti con loro e sono presenti praticamente a tutti i nostri eventi dentro e fuori il quartiere. Ci mantiene in contatto con loro“, sottolinea Jean-Charles Devois, comandante del 2° battaglione commando.

All'interno del battaglione nulla sarà più come prima. In quel momento i commando erano appena tornati dalla Somalia. Potrebbero non aver ottenuto i dettagli necessari prima di partire per il Ruanda. “Un fattore chiave è rendersi conto che abbiamo bisogno di mandati chiari, regole di impegno chiare e forti prima di impiegare il nostro personale, in modo che possa rispondere in caso di cambiamento.“, aggiunge il leader.

Congo, Ruanda, Somalia, Kosovo, Libano, Afghanistan o Mali. Per diversi decenni, i commando hanno aumentato il numero delle missioni di mantenimento della pace. Ma d’ora in poi evitano ogni interferenza e si considerano una forza di supporto per gli eserciti locali. “Le missioni sono cambiate. Siamo ancora presenti in Africa centrale, ma per il supporto militare. Le missioni di mantenimento della pace non sono più all’ordine del giorno“, definisce Jean-Charles Devoise.

Attualmente, gli uomini del 2° Battaglione Commando sono schierati in diversi paesi europei dove sono coinvolti nell'addestramento e nell'addestramento dei soldati ucraini.