Johnny Depp in Louis XV Jeanne du Barry: rivelata la prima foto

Da quando ha vinto la causa contro l’ex moglie Amber Heard, tutto sembra girare per Johnny Depp. rappresentante fino alla ripresa del servizio. A riprova di ciò, sta attualmente girando “Jeanne du Barry” di Maïwenn in cui ha prestato i suoi lineamenti a Luigi XV. Inoltre, la società di distribuzione del film ha rivelato la prima immagine dell’attore Johnny Depp in costume Luigi XV. Nella foto l’attore è di profilo e indossa una benda.

la storia Jane Du Barry Il film ruota attorno al personaggio omonimo, interpretato dalla stessa regista Maïwenn. Girato in francese, il film è ispirato alla vita di un giovane qualunque che è riuscito a crescere nell’alta società nel 18° secolo grazie alla forza e all’intelligenza del suo personaggio. Madame de Barry potrà infiltrarsi nei circoli più importanti della monarchia e diventare l’ultima favorita di re Luigi XV. Prodotto da Why Not Productions, il film sarà proiettato sul grande schermo nel 2023. Per quanto riguarda gli attori, oltre a Johnny Depp, sarà possibile vedere Benjamin Laverne, Melville Popud, Pierre Richard, o anche Noemi Lvovsky.

Interrotto da diversi film come “Animali fantastici” o il famoso poema epico Pirati dei Caraibi, Johnny Depp sta sicuramente tornando sui nostri schermi cinematografici.