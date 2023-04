🔎 Grande gufo cornuto – Definizione e interpretazioni

introduzione

Gufo vergine Valutazione (COI) epoca regnante Animale ramo cordati sous ambra. vertebrati Stagione avis Comando strigiformi famiglia Strigidi plotone Striginae Tipo Bobo Nome binomiale (In tassonomia (botanica, zoologia, ecc.), il sostantivo binomiale, o binomiale, deriva da…) Gufo vergine

(Gmelin, 1788) Leggi di conservazione IUCN: LC : minima preoccupazione

distribuzione geografica

IL Grande gufo cornuto O Gufo reale della Virginia (Gufo vergine) Lui uccello rapace (Rapace è un termine per gli uccelli carnivori francesi, con becco adunco e…) Lilly appartiene alla famiglia Strigidae e alla sottofamiglia Striginae. Questo uccello (L’uccello (o classe Aves) è un animale a quattro zampe appartenente al Phylum…) Con creste distinte, il più grande degli uccelli notturni vive in America tutti (Il tutto è inteso come tutto ciò che esiste, spesso come il mondo o …) IL continente (La parola “continente” deriva dal latino “continere” che significa “coesione”, o continente…). Ha diversi habitat, da foresta (Una foresta o un massiccio forestale è un’area boscosa, relativamente densa, …) au deserto (Il deserto di oggi si riferisce a un’area sterile o a un’area poco favorevole a…)In Montagna (Una montagna è un’importante struttura topografica in una topografia positiva, situata in …)nei vecchi nidi di altri grandi uccelli, nelle tane e nelle sporgenze degli alberi scogliera (Una scogliera è una scogliera rocciosa creata dall’erosione lungo la costa. Puoi…). Generalmente instabile, lo difende Provincia (Il concetto di territorio ha acquisito un’importanza crescente in geografia, specialmente in …)Soprattutto durante la stagione riproduttiva. Solitamente attivo al tramonto e all’alba, è un efficiente cacciatore, grazie alla sua visione notturna e alla capacità di farlo ha udito (L’udito è la capacità di percepire i suoni. È…)particolarmente sviluppato: it Yasser (Una cattura, in astronautica, è un processo mediante il quale un corpo celeste, che…) soprattutto piccoli mammiferi, insetti (Insects è una rivista in lingua francese di ecologia ed entomologia dedicata a una vasta gamma …)rettili, anfibi e uccelli (inclusi altri rapaci notturni). molto rumoroso dentro Stagione (La stagione è un periodo dell’anno che vede una relativa costanza del clima e…) Fermentando, emette un suono forte, tipico del canto delle civette.

una descrizione

Essere (Il becco, in senso stretto, è una struttura anatomica esterna che permette di prendere cibo e…) Uncinato, grandi ali, potenti artigli, il gufo reale viene tagliato per la caccia. I suoi penetranti occhi gialli e l’airone lo rendono ancora più impressionante.

Lunghezza: 45 – 63 cm

Filamenti: 675 g – 2,5 libbre

Piume: omosessuali

Galleria

Dislocamento

Pigro