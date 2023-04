Questa nuova truffa potrebbe costarti cara

I truffatori che si spacciano per un servizio cloud offrono 50 GB di spazio di archiviazione gratuito. Attenti a non cadere!

Se prima ricevevamo e-mail che ci invitavano a cliccare su un link per controllare la consegna del blocco Bpost o rinnovare il nostro abbonamento Netflix, oggi gli hacker tendono a rinnovare le loro operazioni.

Questa settimana, diversi lettori hanno richiamato la nostra attenzione su un nuovo tipo di truffa. Gli hacker del servizio di archiviazione cloud hanno falsificato. Nella loro e-mail, indicano che l’utente ha raggiunto il limite di archiviazione. Tuttavia, non farti prendere dal panico, il programma fedeltà ti offre 50 GB di spazio di archiviazione e altro ancora, sembra fantastico. Solo che in pratica non lo è.

Cliccando sull’email, l’utente rischia di installare inavvertitamente un virus sul proprio smartphone o computer. Allora il danno è fatto.

Se i netizen esperti notano che si tratta di un falso, il modo non urgente di questa e-mail ha ovviamente sorpreso alcuni netizen. “Lo era quasi”, ha detto uno dei nostri lettori in noi.

L’uso della casella di posta @gmail.com, l’uso della lingua inglese nella posta elettronica, l’assenza di informazioni legali e il collegamento, che non rimanda direttamente al sito Web https, dovrebbero allertare la maggior parte degli utenti di Internet del pericolo di questa email.

Come ci ricorda la Computer Crime Unit, “basta cliccare su un link o aprire un allegato per scaricare un virus sul tuo computer”. Pertanto è consigliabile fare molta attenzione con questo tipo di posta.

Se il danno è fatto, puoi sempre provare a scansionare il tuo computer con un antivirus o persino reinstallare il sistema operativo per la pulizia.

