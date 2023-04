Il Racing Lens ha battuto il Monaco nella prima partita della 32a giornata di Ligue 1. Il nome dell’autista era Loïs Openda.

Sabato il Racing Lens ha battuto il Monaco allo Stade Félix Bollaert. Gli uomini di Philippe Clément hanno mancato completamente l’inizio dell’incontro e il Lens ne ha approfittato due volte Lois Apenda. Il Red Devil mostra buona tenacia sul primo gol (9) mentre sul secondo accompagna bene la caduta di Ghent-Dever Machado (16).

🔥 | Lois Openda segna due gol in 7 minuti e mezzo! 🤯 # IrkName pic.twitter.com/gBIT50nDgN – Eleven Belgio (FR) (ElevenBeFR) 22 aprile 2023

Nella ripresa il Monaco cercherà di ritrovare l’equilibrio ma sprofonderà per sempre e stavolta in aiuto arriva Obinda. Nuova accelerazione dopo una buona protezione del pallone, prima che il pallone si dirigesse verso Thomasson, che già pochi minuti fa pensava di aver portato in vantaggio il 3-0, ma l’assistente arbitrale video lo ha ingannato.

Con questa vittoria, Sang e Ur hanno portato il Monaco a 5 punti e hanno anche spostato temporaneamente 2 punti di vantaggio sull’OM per finire secondi, 9 punti dietro il Paris Saint-Germain.