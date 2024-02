🎥 Gol e due assist: Kevin De Bruyne ancora una volta ingiocabile – All Football

Il Manchester City batte il Copenaghen 1-3. Kevin De Bruyne è stato ancora una volta onnipresente.

È già tornato ai suoi migliori livelli nella Premier League inglese, Kevin De Bruyne In Champions ha fatto notare anche il legno che usava. Mentre Jeremy Doku ha iniziato la partita contro l'FC Copenhagen in panchina, il KDB è stato il primo a farsi notare.

Dopo la prima occasione sprecata con un colpo di testa, il Diavolo Rosso ha confermato di sentirsi più a suo agio con i piedi. De Bruyne serve bene nell'intervallo a destra del rettangolo, aprendo le marcature dopo appena 10 minuti con un cross basso.

🇪🇺⚽️ | (#UCL) Kevin De Bruyne (gol) contro il Copenaghenpic.twitter.com/90fDE62L66 – Giocatori belgi 🇧🇪 (@BelgianPlayers) 13 febbraio 2024

Kevin De Bruyne è una delle grandi serate

Segnato il suo mini-gol settimanale, poi si passa agli assist. Il primo evidenzia la fame che ancora lo spinge dopo mesi di stop. Nel duello con un avversario, De Bruyne ha buon gusto nell'insistere fino alla fine per toccare finalmente la palla verso Bernardo Silva.

Per concludere la serata in grande stile, il KDB ha usato il suo occhio in difesa per respingere ancora una volta Phil Foden che lo aveva precedentemente rilasciato sulla fascia destra. La difesa di Copenhagen potrebbe essere un incubo per molto tempo.