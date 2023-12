🎥 Che scenario per Anversa! Arthur Vermeeren in testa, Barcellona sconfitto a Boswell! – Tutto il calcio

Una serata ricca di emozioni per la squadra dell’Anversa, che ha battuto il Barcellona 3-2. Basta uscire dall’Europa a testa alta.

A’Anversa Certi di finire ultimi, il FC Barcelona era quasi certo di conquistare il primo posto: i dadi erano già stati puntati davanti a questo manifesto finale del Gruppo H. Ma Bossoy ha assistito a una serata storica: gli anversani hanno salvato l’onore battendo il Barcellona 3-2, il primo I loro punti in Champions League.

E dopo soli 75 secondi Arthur Vermeeren Ha beneficiato della buona pressione dei compagni contro i catalani con la testa altrove. L’1-0 è già un record per Vermeeren che sostituisce Paul van Himst come il più giovane marcatore belga in Champions League a 18 anni, 11 mesi e 3 giorni.

Arthur Vermeeren apre le marcature contro il Barcellona. Questo è il primo gol della sua carriera in Champions League! 🚀 #RTLsport pic.twitter.com/vYH8tyCAfv -RTL Sport (RTLsportsbe) 13 dicembre 2023

Il che ha portato al gol… In contropiede, la Grande Vecchia squadra è stata punita con il pareggio catalano. Mal posizionato sulla riconversione difensiva legata a un calcio d’angolo, l’Anversa si sorprende Ferran Torres.

All’inizio del secondo tempo, Boswell ha poi ruggito dopo che un gol di Vincent Janssen è stato annullato per fuorigioco, prima che il giocatore ricevesse un cartellino rosso. Sergio Roberto Annullato dal VAR. Janssen ha finalmente visto la validità di un altro gol che ha permesso all’Anversa di portarsi in vantaggio per 2-1, ancora una volta grazie alla forte pressione sulla difesa.

Sarà sufficiente per consegnare la vittoria ad Anversa? No, perché nel recupero Richie De Laet ha ricevuto una stupida punizione di cui il Barcellona ha approfittato per pareggiare. Solo che, mentre i tifosi dell’Anversa erano ancora scossi dal colpo, la difesa catalana ha presentato un nuovo regalo. Bosuil si è poi capovolto prima della gara Giorgio Ilyinichina Chi ha ucciso il gioco con una pallina rubata. Anversa ha aspettato fino all’ultimo giorno per una vittoria prestigiosa.