🎥 Anthony Limbomb si ripete contro l’RSCA Futures – All Football

Il Beveren continua contro l’RSCA Futures, grazie ad Anthony Limbomb, gli U23 del Bruges negano a Deinze una buona corsa.

Ha segnato la sua prima doppietta della stagione la scorsa settimana permettendo a Beveren di vincere su Dender, e lo ha fatto di nuovo contro l’RSCA Futures sabato sera. Anthony Limbomb ha aperto le marcature al 72′ di gioco e poi ha raddoppiato un quarto d’ora dopo.

I Waeslandiens vincono 0-2, registrano la seconda vittoria consecutiva e la sesta imbattibilità in campionato e continuano la loro scalata in classifica: il Beveren risale al settimo posto e si porta a tre punti dal podio. RSCA Futures è nono, un punto dietro al suo avversario oggi.

piedi | Anthony Limbomb regala la vittoria all’SK Beveren! 🟡🔵 #ANDSKB pic.twitter.com/pJ8XGupRUX – Eleven Belgio (Francia) (@ElevenBeFR) 2 dicembre 2023

Le Club NXT Rinascimento Margherita

Nell’altro incontro in serata Daenzi ha mancato il treno. Flandriens ha condotto contro il Club NXT per tre minuti grazie a un gol di Lemoine, prima di perdere nell’ultima mezz’ora. Amine Tibi e Benjamin Firas Wassim Odor hanno segnato i gol vincenti per il Brugge (1-3).

In classifica Dinzi è ancora al terzo posto, ma è a tre punti da Zulte e sei a Beerschot, che ha una partita in meno. NXT è al sesto posto con 20 punti, come il Beveren.