YouTube EnjoyPhoenix ha vissuto un incubo sugli sci: “Sono scioccato”

Dopo aver trascorso diversi mesi in Canada e tornare in Belgio e Francia per vedere i suoi parenti con il compagno Henri PFR, EnjoyPhoenix Youtuber è andato a sciare per alcuni giorni. Tuttavia, sembra che tutto non sia andato come previsto per il 26enne. Nella sua storia su Instagram, infatti, la parigina ha raccontato di aver avuto un vero e proprio incubo sulle piste di una stazione sciistica situata in Svizzera.

“Sto male”, dice Enjoy Phoenix ai suoi numerosi follower tramite una foto del suo viso e un’emoji che le soffia il naso.

Poi prosegue dicendo: “Dopo aver mangiato la mia faccia quaranta volte sulla pista azzurra (…) siamo rimasti sorpresi dalla notte che è scesa precipitosamente”.

Dopo che i due piccioncini sono scomparsi, vengono salvati dai tracker che… bloccano il percorso. “I localizzatori bloccavano la strada quando ci hanno trovato a nevicare, quindi ho finito per sciare”.

L’amica di DJ Henri PFR, che è stata ferita dappertutto dopo le sue numerose cadute, ricorderà questa giornata sulle piste. “È così che abbiamo concluso il pomeriggio perché mi sono divertita un mondo e non sapevo come scendere al buio con il mio livello di muffa”, ha detto in chiusura.

La sua avventura sulle piste non è finita, ma da martedì è tornata in pista la YouTuber che non era riuscita a scendere il giorno prima… e finalmente ce l’ha fatta. Per fortuna la storia finisce bene!