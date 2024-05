XDefiant è stato rilasciato e non sembra poi così male

Come vi avevamo annunciato all’inizio del mese, XDefiant È stato finalmente rilasciato ieri, 21 maggio. È successo Un po’ di confusione Sui server, ma in anticipo, tutto è stato sistemato dalle 23:00. Ricordiamo che si tratta di un gioco multiplayer competitivo 6v6 free-to-play, con personaggi dotati di abilità speciali, ispirati o presi direttamente dall’intero set di licenze Ubisoft. Possiamo, ad esempio, assumere una personalità orientata alla discrezione e individuare i nemici traendo vantaggio da loro Cellula scissao hacking andando a cani da guardia. Attualmente ci sono cinque fazioni con le proprie abilità e gadget. In termini di gameplay, ci sentiamo molto ispirati Call of DutyMa la maggior parte dei giocatori concorda sul fatto che siamo più vicini alla prima era Guerra moderna – L’ultimo periodo Guerra moderna. Aspetta… ho capito! Abbiamo potuto giocare un veloce test match e la sensazione è stata davvero fantastica. Infatti, come hanno riferito molti giocatori, i movimenti sono molto tesi e colpiscono bene. Con il lancio intorno alle 12:30, non abbiamo notato alcun problema di rete. In termini di prestazioni sembra essere conveniente cioè sterco Ha sei anni, ma chiaramente non è il più impressionante dal punto di vista grafico, anche se è ancora passabile.

Contrariamente alla nostra abitudine con i giochi Ubisoft, qui iniziamo Innanzitutto Piuttosto positivo, va detto che per ora, XDefiant Ci sembra assolutamente vero. Lo testeremo più in dettaglio per vedere come è realmente. Tuttavia, sono previsti molti contenuti per ravvivare il gioco, come ogni buon gioco di servizio. Nuove carte, ma soprattutto nuove fazioni che probabilmente cambieranno nel meta, mirano a mantenere vivo l’interesse dei giocatori nel corso dei mesi. Ancora una volta, dovremo giudicare le prove. Ovviamente c’è anche tutto l’aspetto della monetizzazione, con pass di battaglia, skin ed emote, che sembra essere il sistema di finanziamento del gioco meno corrotto da quello che abbiamo potuto vedere, nessuno degli elementi di gameplay sembra essere nascosto dietro un pagamento adesso. Se guardiamo suo fratello maggiore Rainbow Six: Assediopossiamo solo immaginare che le seguenti fazioni verranno sbloccate utilizzando la Monkey Coin nel gioco, che richiederà un po’ di macinazione, o direttamente utilizzando la carta di credito di tua madre.

È difficile sapere se una startup ha avuto davvero successo, perché non disponiamo di statistiche ufficiali. Ma visto il feedback generalmente positivo, possiamo apprezzare che non si sia guastato. Nel frattempo potete formarvi la vostra opinione visitando Su questa paginase l’utilizzo di Ubisoft Connect Launcher non è proibito dalla tua religione.