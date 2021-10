Xbox ora può giocare ai giochi per PC, con il supporto GeForce Now

Sarà ora possibile giocare ai giochi per PC su Xbox grazie a Geforce Now tramite il browser Edge.

La scorsa settimana, Nvidia ha annunciato un importante aggiornamento hardware del suo servizio di cloud gaming GeForce Now con l’introduzione dei supercomputer SuperPOD. Questi dispositivi hanno 39 petaflop di potenza e offrono agli utenti un’esperienza di gioco equivalente all’utilizzo di un RTX 3080.

Oltre a questo annuncio, Nvidia ha reso il browser Microsoft Edge compatibile con Geforce Now. Kiss Cool L’effetto di questo annuncio, dal momento che le console Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S hanno tutte il browser Edge, quindi il servizio è disponibile su di esse. Tom Werren, giornalista di The Verge, ha spiegato su Twitter che tutto sta già funzionando.

A partire da oggi sarà possibile dalla propria Xbox sfruttare GeForce Now e i suoi giochi di Steam, Epic Games o GoG. Edge per Xbox è anche compatibile con mouse e tastiere. Ciò consentirà ai giocatori di godere di titoli non compatibili con le console. Sono stati rilevati alcuni bug, come l’apertura accidentale della tastiera virtuale, ma questo può essere risolto con gli aggiornamenti.

È disponibile un’offerta gratuita limitata a una sessione di un’ora per testare il servizio. Vengono quindi fatte due offerte a pagamento: la prima a 50€ per 6 mesi che dà accesso a sessioni da 6 ore e 1080p a 60fps e la seconda offerta a 100€ per 6 mesi che dà accesso a una potenza equivalente a RTX 3080s, 8 sessioni 1 ora e 1440 pixel a 120 fps.

La qualità del servizio dipende molto dal livello della tua connessione Internet, quindi ti consigliamo vivamente di provare l’offerta gratuita prima di mettere mano al portafoglio.