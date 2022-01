L’incredibile ma reale azione di… flatulenza

Dopo aver scoreggiato, l’influencer americana vende i suoi rigonfiamenti allo stomaco a NFT

Incredibile ma reale o quando lo stimolatore sente l’odore della vena giusta. Nel cosiddetto micro-mondo del commercio online, c’è davvero – davvero – di tutto e di tutto (vedi a fianco). Come il fatto che sia possibile vendere animali domestici virtuali per circa 150 euro. Un’attività molto redditizia iniziata da TikTokeuse Stephanie Matto, alias Stepankamato. Non senza danno. “Nel corso degli anni ho ricevuto alcuni messaggi da uomini e donne che volevano acquistare reggiseni, mutandine, capelli, acqua per la doccia, ecc., Lo dice la stampa americana. Pensavo che le scoregge fossero un posto fantastico, ma sono anche una cosa divertente e strana. “

Questa star dei reality TV americana ha inizialmente sfruttato la sua notorietà per vendere la sua scoreggia in un barattolo. Stephanie Matto ha persino avviato la propria attività chiamata Fart Jars e ogni barattolo è stato venduto per circa $ 1.000 per barattolo. Secondo lei, questa attività di flatulenza (ha persino messo petali di fiori sul fondo di un vaso per aggiungere un tocco artistico ai suoi prodotti) le è valsa $ 50.000 a settimana. Tuttavia, questa dieta gli ha procurato alcuni problemi di salute. Su TikTok, l’influencer presenta spesso i suoi pasti a base di cibi lassativi (ceci, fagioli neri e peperoni rossi) che a volte ingoia a chilogrammi. conseguenze? Il suo gas le ha causato un forte dolore allo stomaco e ha anche avuto difficoltà a respirare. Di conseguenza, tiktokeuse è finita, in preda al panico, al pronto soccorso ma… ha reinventato la sua attività.

Oggi vende ancora la sua scoreggia ma nella NFT. Ciò significa in una copia digitale non fisica. Bitcoin per flatulenza. Costo della scoreggia virtuale? 0,05 Ethereum o $ 161 (circa 141 euro). Delle 5.000 scoregge NFT vendute, 100 NFT possono essere scambiate con veri animali domestici in barattoli, mentre altri 100 possono essere scambiati con biancheria intima usata. Benvenuto in Glamour 2.0!