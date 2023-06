Vincenzo Italiano (Fiorentina), allenatore italiano in ascesa

Dopo una carriera calcistica di tutto rispetto tra Serie A e Serie B, esordisce su una panchina in Serie D, con l’idea di proporre un calcio ambizioso alla Vicontina (2016-2017) o all’Arzignano (2017). -2018). Una filosofia di gioco che ha subito esportato al Trapani, in Serie C, dove ha allenato Anthony Dacorto, centrocampista francese che aveva trascorso tutta la sua carriera in Italia. “È un seguace di Guardiola in quanto non perde mai una partitaQuello che si è evoluto oggi a Turis, dice Siri Siil. Crede molto nel creare e mantenere quante più opportunità possibili. Preferirebbe vincere 5-4 piuttosto che 1-0. Anche se giochiamo sempre 4-3-3, vinciamo o perdiamo, è fuori uso. Nel tempo si è evoluto e talvolta utilizza un centrocampo a due. »