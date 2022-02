Victoria et Daniel de Suède face à la rumeur: “Il n’y a pas de divorzio”

Depuis des semaines, le média suédois Stoppe Pressarna distille des rumeurs sur une crisi coniugale chez la princesse héritière Victoria e il principe Daniel de Suède. Selon le journal qui cite des personnes proches de l’entourage princier (toujours sous le couvert du plus grand anonymat) et même (affirme-t-on) un garde du corps, la princesse et son époux auraient eu recours saggio à ute pour thérape de sauver leur mariage après que Victoria aurait appris un écart de son époux pendant leurs onze années de mariage.

Sûr de ses informations de première main, le média brandissait même la prospettiva di un divorzio imminente. Face à de telles allegations qui ne manquent pas de surprendre, il responsable de la communication de la Cour Royale de Suède, Margaretha Thorgren è sortie de son mutisme pour nier avec force ces ragots et lâcher laconiquement : “Il n’y a pass de divorzio”.

C’est en 2002 que la princesse fit la connaissance di Daniel Westling, proprietario di un club di palestra branché di Stoccolma. Après avoir dû convaincre le roi Carl Gustaf de la solidté de la parent, le mariage fut célébré en giugno 2010. Deux enfants Estelle et Oscar ont couronné cette union qui a toujours semblé heureuse.

Pas évident pour le couple de se retrouver au centre de la rumeur surtout si elle s’avère totalment infondée. Ils ont continué sans changement à honorer leurs engagements officiels. On ainsi pu les voir lors d’une représentation théâtrale, à l’opéra avec les souverains, à une vidéo conférence avec les gouverneurs des comtés, à une réunion sur la situazione en le telier et avec Ukraine. Detendus, souriants et attentifs comme toujours.