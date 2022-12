Verso la diagnosi precoce con un semplice test

Un team svedese ha appena pubblicato risultati promettenti di un test di screening che mira a proteine ​​a base di zucchero, glicosaminoglicani o glicani, al fine di rilevare i tumori in una fase precoce. Ellipta

Skew – Una nuova tecnica di analisi del sangue e delle urine sviluppata in Svezia consente di rilevare diversi tipi di tumori.

Individuare il cancro in una fase precoce è essenziale per aumentare le possibilità di cura. Ma certi tumori Silenzio a lungo. Se non ci sono sintomi, dove guardi? Che segnale stiamo cercando? Per diversi anni, il lavoro sulla biopsia liquida ha cercato di affrontare questa sfida. Il principio: ricercare in un campione di fluidi corporei (sangue e urina) tracce di biomarcatori lasciati dal tumore e analizzarli per tracciare il tumore iniziale. La maggior parte delle tecnologie in fase di sviluppo si basa sulla ricerca del DNA tumorale nel flusso sanguigno, ma un team svedese ha appena pubblicato su centesimo (Rapporti dell’American Academy of Sciences) Risultati promettenti mirati a proteine ​​basate su polisaccaridi, glicosaminoglicani o glicani. Precedenti ricerche hanno dimostrato che la sua produzione è stata interrotta dal cancro.

Per dimostrare interesse verso questa nuova tecnologia, il team di Francesco Gatto ha…