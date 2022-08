Vede esplodere gli abbonamenti di Apple TV +

La piattaforma di streaming live di Apple si sta riempiendo di abbonati quest’estate.

La piattaforma di streaming Apple TV+ è in ritardo rispetto ai suoi concorrenti diretti come Netflix, Amazon Prime e persino Disney+. La piattaforma sta attualmente guadagnando molti abbonati e la sua curva di crescita è in aumento.

Secondo l’analisi della piattaforma di streaming Veramente buonoI numeri sono molto buoni per Apple. Apple TV+ sta iniziando a lasciare il segno nel mercato dello streaming video.

La serie ha una costa

Soprattutto, questa è la serie popolare tra gli abbonati. Il tasso di partecipazione è superiore del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I film disponibili sulla piattaforma non sono ancora unanimi, ma continuano ad andare avanti.

L’azienda di Cupertino ha investito in software originali e la creatività del libro sta cominciando a dare i suoi frutti. Il servizio Apple TV+, infatti, sta crescendo di oltre il 20% grazie alla continua valutazione del catalogo. Ma anche grazie al basso numero di abbonati di questi diretti concorrenti.

Ci sono belle sorprese in catalogo come Severance, For All Mankind, pianeta preistorico O anche Blackbird. Ma ci sono anche film acclamati dalla critica come koda.

L’arrivo del momento felice di Apple

La cattiva salute di Netflix fa bene ai suoi diretti concorrenti. Disney+ conquista una quota di mercato, ma anche Apple la usa. Promemoria, Netflix ha perso oltre un milione di abbonati Negli ultimi tre mesi.

Questa perdita per gli abbonati Netflix insieme a contenuti di alta qualità è una delle chiavi del successo. La piattaforma Apple TV+ diventa così un paradiso per gli appassionati delle serie. Ma fino a che punto? La parte più difficile è mantenere nuovi iscritti.

