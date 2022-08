Il canale Windows 11 Insider Beta ottiene altre due nuove build, 22621.450 e 22622.450

Pubblicità

Il canale beta di Windows 11 Insider continua la sua nuova doppia piattaforma, con 22621.450 con nuove funzionalità disabilitate per impostazione predefinita, ma 22622.450 ottiene un nuovo, anche se minore, set di funzionalità. In 22622.450 sono inclusi numerosi miglioramenti, tra cui funzionalità migliorate per Microsoft Defender for Endpoint, la possibilità di comprimere SMB per comprimere file anche di piccole dimensioni, replicazione dell’archiviazione migliorata su larghezza di banda ridotta o WAN, una correzione per alcuni dispositivi che visualizzano la modalità tablet anche se non ‘non t. Non ha touch screen, è stato risolto il crash di Microsoft Edge quando si utilizza la modalità IE. Puoi vedere l’elenco completo nel post del blog di Windows Insider.

Tra i problemi noti con queste build c’è uno che causa l’arresto anomalo dell’app Foto, ma puoi aspettarti di implementare presto una soluzione aggiornando l’app Foto. Sembra che il suono abbia smesso di funzionare con alcuni addetti ai lavori con la build 22622.440, la società sta esaminando questi rapporti e sono presenti alcuni problemi con la visualizzazione di Esplora file.

Ricorda che se sei nel canale beta e ricevi la versione “funzionalità disabilitate” di questa ultima build (22621.450), puoi controllare Windows Update in Aggiornamenti opzionali per “controllare” le funzionalità nella versione beta (22622.450), sebbene sia ancora non funziona. Non garantisce che otterrai nuove funzionalità.

Ti piace questo nuovo sistema di aggiornamenti dei canali beta? È troppo confuso o ha senso per te? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

