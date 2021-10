Valentino Rossi: il suo commovente addio al popolo italiano

La leggenda della MotoGP Valentino Rossi era a casa per il suo ultimo Gran Premio questo fine settimana. Ricordagli ancora il tributo che ha reso a tutti questi fan che erano in gran numero nell’arena.

Per l’ultimo Gran Premio di casa, Medico Misano era solo sul sentiero. Andato da allora Classificato 23° nel round inaugurale, descritto il nove volte campione del mondo nella disciplina42 anni dopo ha rivelato che quel talento esiste ancora. Per una buona ragione, Valentino Rossi ha creato un’ascesa al decimo posto. L’italiano era costantemente concentrato. Finché sopravvive in questo caotico GP segnato da un totale di 8 incidenti, sa cogliere le opportunità che lo attendono.

All’arrivo tutte le telecamere erano su Fabio Guardarro, anche se era previsto un banchetto in memoria del campione e di Valentino Rossi. Il pilota Yamaha si è preso il tempo per festeggiare con i suoi cari, i suoi fan e il suo team. Ha anche regalato un casco a uno dei suoi fedeli sostenitori in tribuna. Fu allora che ebbe luogo la seconda cerimonia di premiazione, sempre per lo stesso uomo. Per onorare sempre di nuovo la sua carriera classica, è l’uomo più mancato al mondo di campione e moto da record; Prima di ritirarsi dal gioco alla fine della stagione MotoGP 2021.

L’italiano non starà fuori a lungo alla fine di questa stagione. Lo si vede con il Paddock MotoGP la prossima stagione, ma con un altro cappello: il suo stesso team manager.

Foto: Icona Sport

