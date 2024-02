Un'eclissi può renderti cieco?

pubblicato su 13 febbraio 2024 alle 15:18 Per settimane, molti esperti hanno ricordato ai residenti l’importanza di proteggersi mentre osservavano l’eclissi solare totale dell’8 aprile. Senza occhiali protettivi esiste il rischio di gravi problemi agli occhi che possono portare a conseguenze permanenti.

Sei a rischio di cecità?

Fissare il sole senza protezione può causare la retinopatia solare, che è una bruciatura del tessuto nella parte posteriore dell'occhio nell'area responsabile della nostra vista.

“Sfortunatamente, il danno può essere permanente”, afferma il dottor Martin Spiro, presidente della Canadian Society of Optometrists.

Il sole ha la stessa intensità durante un'eclissi

Il dottor Spiro aggiunge che la grande differenza tra guardare il sole in una giornata normale e guardarlo durante un'eclissi è che quando il sole comincia ad essere parzialmente coperto dalla luna, si sviluppa una maggiore resistenza a guardarlo più direttamente. Per molto tempo, senza renderci conto degli effetti dannosi sui nostri occhi.

“Normalmente, quando il sole non è coperto, è molto doloroso guardarlo direttamente, quindi abbiamo immediatamente il riflesso di guardare altrove”, spiega. Ma quando il sole è coperto e meno abbagliante, è meno probabile che ci guardiamo intorno. È particolarmente pericoloso per i bambini che potrebbero non avere il riflesso di guardare altrove. »

Aggiunge Loic Quesnel, coordinatore delle attività scientifiche del Planetario Rio Tinto Alcan.

“Anche se il 99% del disco solare è nascosto dalla sagoma della Luna, la piccola percentuale rimanente è ancora troppo densa per i nostri occhi”, afferma.