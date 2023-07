Un’altra nuova auto elettrica con un’autonomia di 1.000 km, che non viene dalla Cina

Henrik Fisker, presidente della casa automobilistica Fisker, ha appena pubblicato una foto del Fisker Ronin sul suo account Instagram. Questa futuristica auto elettrica sarà svelata il 5 agosto. Sappiamo già che dovrebbe avere un’autonomia di circa 1.000 chilometri.

Le auto elettriche con un’autonomia di 1.000 km non sono più un’Arlesienne. È già (più o meno) una realtà grazie a produttori cinesi, come lo Zeekr 001 e il Nio ET7 disponibili in Europa. Ben posizionata anche Lucid Motors, con Lucid Air e la sua autonomia WLTP di 883 km. Ma anche il produttore americano Fisker vuole la sua fetta di torta, grazie alla sua futuristica auto elettrica, la Fisker Ronin.

Autonomia 1100 km?

Non sappiamo molto al momento della futura berlina GT (a priori una cabriolet), a parte il nome e… la sua autonomia. Il capo di Fisker (di nome Henrik Fisker) ha appena postato Conto Instagram Nuova foto di Fisker Ronin. Questo è ancora un rendering 3D, ma molto più realistico di prima. Ancora più importante, la didascalia recita: “Molto veloce e spazio per 5! Il veicolo Gran Turismo ideale con un’autonomia stimata di 600 migliaSono circa 965 km.

Attenzione, però: non sappiamo ancora a quale standard si riferisca un imprenditore. Per quanto riguarda il ciclo di omologazione EPA (USA), è più rigoroso del WLTP europeo? In tal caso, ciò darebbe un’autonomia di circa 1.100 km! Dovremmo saperne di più il 5 agosto, quando questa nuova vettura diventerà ufficiale..

Non è un miracolo

Ma attenzione, non aspettarti miracoli. Fisker Ronin sì Non dovrebbe vedere la luce fino al 2025e le prime stime dipendono da Prezzo di vendita di $ 200.000, tasse escluse. È probabile che anche l’auto subisca un ritardo, poiché la Fisker Pear (che dovrebbe costare meno di $ 30.000) è stata rimandata al 2025 anziché al 2024.

Entro il 2025 o il 2026, altri produttori di veicoli elettrici avranno affilato le loro armi, utilizzando batterie di maggiore capacità, In grado di ricaricare in meno di 10 minuti. Così, Toyota annuncia un’autonomia di 1.500 km e una ricarica in 10 minuti dal 2027 al 2028, grazie alle batterie allo stato solido.

Auto elettrica già obsoleta?

Pertanto, l’abilità di Fisker Ronin sarebbe meno impressionante, soprattutto perché richiederebbe molte materie prime. La moda adesso è fondersi”piccoloLe batterie si caricano molto rapidamente. L’obiettivo è fare brevi soste ogni due ore sulla strada durante i viaggi più lunghi.

Ciò rende le auto elettriche più rispettose dell’ambiente e ne riduce i prezzi di vendita. Un obiettivo fissato da molti marchi, come Renault e Ford. Ma anche il Nyobolt EV, che ha un’autonomia di 250 chilometri e si ricarica in sei minuti.

Ricordiamo che Fisker ha appena lanciato la commercializzazione del Fisker Ocean, che è un concorrente diretto del SUV compatto Tesla Model Y, con un’autonomia ancora maggiore.

