Fallimento Sabina: finora recuperati 1,1 miliardi di dollari e non è finita

Sabina è ancora 100 anni dopo la sua nascita e 21 anni dopo aver interrotto le sue attività per decisione del tribunale commerciale di Bruxelles, che è il più grande caso di fallimento noto al Regno del Belgio. La curatela, che ha depositato 14 cause di cassazione e recuperato 1,1 miliardi di euro, compresi gli 800 milioni finora pagati ai creditori, spera di chiudere l’intera pratica nel 2024. Tocca al curatore vendere al più presto anche se significa vendere o rafforzare il patrimonio dell’impresa fallita curando gli interessi dei creditori. I tre curatori di Sabina hanno scelto la seconda opzione per 21 anni. “Abbiamo lavorato bene per continuare. Gestendo i beni da buon padre per venderli al momento giusto, abbiamo recuperato finora circa 1,1 miliardi. Se avessimo liquidato in fretta come alcuni consigliavano a suo tempo, avremmo recuperato solo 100 milionidice Christian van Bogenhout, che spera di chiudere il dossier nel 2024.

“Ci è voluto del tempo e abbiamo lavorato in due fasi, ma il fallimento è stato terribilmente ampio e complessoAggiunge l’avvocato d’affari che ha passato gli ultimi quattro anni a gestire personalmente il Memling Hotel a Kinshasa per evitare che perdesse valore a causa della mancanza di una gestione adeguata.Massimizzando l’eredità, abbiamo finora recuperato 1,1 miliardi di euro e versato ai creditori oltre 800 milioni di euro. Tutti i 1.100 dipendenti hanno percepito un trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di 516.000 euro. Per quanto riguarda i pensionati, siamo al 36,5% e speriamo che salga al 42% entro la fine del processo.“ Come Sabina è diventata la più grande bancarotta della storia belga READ Goldman Sachs taglierà fino a 4.000 posti di lavoro: 'Dovremo ridimensionare un po'' | Globalismo scheda di proprietà La Société Anonyme d’Exploitation de la Navigation Aerienne belga possedeva più di semplici aerei: quattro hotel, appartamenti e ville in diversi continenti, un pezzo di stoffa firmato da Magritte e molti altri beni. Uno dei suoi ultimi gioielli, un hotel di 180 camere a Kinshasa, è stato venduto. Grazie al passaggio di proprietà e alla partnership i cui segreti gli avvocati d’affari non sono disposti a rivelare. “Avremmo potuto vendere questo hotel otto volte se i paesi e le banche europee non fossero stati così attenti alla provenienza del denaro. Si sono rifiutati di capire che la RDC è uno stato monetario. Sono persino arrivati ​​​​al punto di chiudere i conti storici dell’hotel‘, s’indigne Me Van Buggenhout. Il coordinatore ama citare l’esempio della divisione manutenzione aeronautica di Sabina Technologies per illustrare la sua strategia redditizia. “Non gli abbiamo ancora permesso di filtrare. Lo abbiamo prima corretto e atteso che il settore dell’aviazione si riprendesse prima di venderlo al gruppo francese TAT.I motori degli aerei hanno fruttato 50 milioni di euro in leasing, e poi altri 15 milioni di euro in vendita. Resta un blocco di 26 appartamenti in vendita a Kinshasa, una villa di lusso (del valore di 2,2 milioni di euro) occupata da un ex pilota che l’ha affittata e si dichiara proprietario, e poche altre cianfrusaglie. “Il tutto dovrebbe essere completato entro il 2024rassicurò il procuratore d’affari. “Ai tempi di Sabina, eravamo sempre pieni”: una versione blues delle battute di Zaventem Lo stato belga è sotto attacco L’amministrazione fiduciaria ha anche ridotto il passivo della società da 3 miliardi di euro a 600 milioni. Eccezionale, secondo i principali interessati non solo fatto amicizia. “Siamo andati 14 volte in Cassazione. Queste sono azioni che ciascuna ha richiesto molti anni per essere completata. La pazienza è necessariaVan Buggenhout mi testimonia che ha recuperato 1,4 miliardi di euro contestando debiti nei confronti dei locatari di Airbus. READ Perché dipendenti e sindacati Delhaize rischiano di perdere la guerra La reggenza non esitò ad attaccare – con successo – lo Stato belga per recuperare le somme del fondo di chiusura. Ma una partita non vinta è quella contro SAIRGroup, l’ex casa madre di Swissair, azionista di Sabena insieme allo Stato belga. La Corte d’appello di Bruxelles ha costretto i belgi ad accettare un debito di oltre 17 milioni di euro presentato dai liquidatori di Swissair quando hanno stimato che Swissair doveva 47 milioni a Sabena. “Abbiamo respinto con forza la giustizia svizzera. Evoca la territorialità quando gli fa comodo, non quando si tratta di farci assumere la nostraSi lamenta dell’avvocato d’affari, il quale sostiene da anni che la società belga è stata saccheggiata dalla società svizzera quando questa avrebbe dovuto ricapitalizzare la società. Un volo a bassa quota per leggere il nome delle stazioni, i bagagli “dirottati” di De Croo, i “gangster svizzeri” al collare: Sabina avrebbe potuto avere 100 anni