Yangwang U9: la supercar elettrica di BYD è stata avvistata al Nürburgring

BYD sta preparando una supercar elettrica da 1.287 CV. Lo Yangwang U9 è disponibile per il preordine da alcuni mesi ed è stato avvistato sulla famosa pista del Nürburgring pochi giorni fa.

L’azienda cinese BYD intende mettere in ombra i più grandi marchi europei sul proprio territorio, ma anche nel Vecchio Continente. Con la Yangwang U9, l’azienda di Shenzhen si rivolge nientemeno che ai proprietari di Ferrari. Questa supercar elettrica da 1.287 CV e 1.680 Nm di coppia è stata vista per la prima volta in Europa, al Nürburgring, tra i nostri vicini tedeschi.

Yanguang U9 sul Nürburgring

Capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,36 secondi, la Yangwang U9 batte la Ferrari SF90 Stradale (2,5 secondi) e perfino la Bugatti Chiron (2,4 secondi). Ma non il Rimac Nievera. La superelettrica croata può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi e da 0 a 300 km/h in 9,3 secondi. Se lo Yangwang U9 si difende bene sulla carta, ora dovremo mostrarlo alla luce del giorno.

E per questo cosa c’è di meglio del circuito del Nürburgring? Ad oggi, Rimac Nevera detiene ancora il record con il tempo di 7:05’29. La Porsche Taycan sfiora il crono di 7’07’55. Quindi, lo Yangwang U9 può competere? Non c’è ancora una tempistica ufficiale. Abbiamo ancora il diritto di ottenere le prime foto della supercar elettrica cinese grazie a Modalità spia per auto.

L’opportunità di vedere l’auto dispiegare tutta la sua potenza nelle curve della pista. Yangwang U9 ha probabilmente il potenziale per stabilire un record. Oltre alle prestazioni in pista, BYD afferma che l’U9 ha ” L’abitacolo della supercar più intelligente del mondo » Con DiLink e DiPilot. Il prezzo del modello parte da 215mila euro, un prezzo molto inferiore a quello del Rimac Nievera, venduto per 2,4 milioni di euro.