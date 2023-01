Una rete prevalentemente italiana gestita dall’intelligence qatariota e marocchina

Pentito tra gli arrestati a Bruxelles per corruzione al Parlamento europeo Davanti al giudice, l’italiano Francesco Giorgi ha descritto a lungo l’organizzazione su cui si era incentrato: una rete di corruzione prevalentemente italiana, sfruttata dal governo del Qatar e dall’intelligence straniera del Marocco. Nelle sue dichiarazioni, Francesco Giorgi dichiara l’innocenza della sua complice, Eva Kaili, la vicepresidente greca del Parlamento europeo.

È una confederazione di giornali, sotto forma di rivelazioni. Cinque mesi fa l’intelligence belga, con l’aiuto di altri servizi europei, è venuta a conoscenza dell’esistenza di questa “rete” che lavora “per conto” del Marocco e del Qatar. Secondo la Procura di Bruxelles, ogni gesto mirava a “interferire” con posizioni chiave nelle sedi Ue e nelle istituzioni europee, in particolare il parlamento. Il Qatar non aveva le stesse ambizioni del Marocco: era principalmente interessato all’immagine del Paese in termini di diritti civili.

L’ufficio del procuratore federale belga non ha invalidato queste nuove rivelazioni “, Rispettiamo la riservatezza delle istruzioni sottolinea il pm. Questo è un modo Repubblica Francofoni in Italia e Belgio la sera E questo Flamond KnockNon rispettare il segreto dell’istruzione, riferisce il nostro inviato a Bruxelles. Pierre Benachet.

Giornale Repubblica Riporta, questo giovedì mattina, la dettagliata confessione di Francesco Giorgi, per tredici anni assistente di Antonio Panzeri, ex sindacalista ed eurodeputato, fondatore di una Ong per la tutela dei diritti umani. Per gli investigatori belgi, Panzeri era a capo di una rete di corruzione con sede a Bruxelles.

Sono coinvolti due membri del Parlamento europeo

Secondo Giorgi, per influenzare le decisioni dell’Europa Sahara Occidentale E sul controllo dei migranti – il Marocco vuole che l’Unione Europea non blocchi l’occupazione di questo territorio e abbia meno problemi con i flussi migratori – Giorgi e Panzeri erano in contatto con tre persone, il suo ambasciatore marocchino in Polonia e il direttore dell’intelligence straniera di il Regno. Il nostro inviato da Roma riferisce che stanno trattando direttamente con il ministro del lavoro del Qatar per promuovere l’immagine del Qatar a Bruxelles. Anna Trega.

Giorgi sospetta o accusa di far parte della rete due membri del Parlamento europeo, oltre a un altro capo italiano di un’altra Ong vicina all’organizzazione. Il denaro dei corrotti è arrivato attraverso ONG o direttamente in contanti.

L’organizzazione è più grande di lui, dice la compagna del vicepresidente Eva Kylie, chiedendo al giudice di rilasciarlo in cambio della sua piena collaborazione.

Tuttavia, le aree grigie appaiono immediatamente. Innanzitutto, chi era il bersaglio di tutti i liquidi trovati a Bruxelles? Perché il padre di Eva Kylie è stato arrestato a Bruxelles con diverse centinaia di migliaia di euro in valigia per questo conto?

