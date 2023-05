Una cupola di calore si posa sul Canada

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Una lince nera mai vista prima in Canada Il ricercatore ha osservato e fotografato una lince canadese completamente nera. È il primo…

Da mercoledì, i valori sono stati da 15 a 20 gradi Celsius superiori alle medie stagionali in alcune province come Alberta, British Columbia, così come i Territori del Nordovest. In questa regione, la cittadina di High River, conosciuta come la “Porta del Polo Nord”, ha battuto un record risalente al 1898: 31°C il 3 maggio, mentre la media normale è di circa 12°C a maggio. Anche a Edmonton, in Alberta, è stata registrata una temperatura record di 30 gradi Celsius. Il servizio meteorologico ha emesso avvisi di temperature pericolose e i residenti temono che potrebbe essere l’inizio di una stagione degli incendi molto attiva.

Una situazione che fa temere una storica ondata di caldo come il 2021

Per colpa di Jet Ruotando molto verso nord, il caldo ha la possibilità di salire a nord-ovest del continente americano:

È una cupola di calore precoce, con un potente uragano, come quello della disastrosa estate del 2021 segnata da incendi record. Ma questa volta la cupola viene posizionata molto prima della stagione.

Un nuovo picco di caldo si raggiunge tra questo venerdì e sabato, prima di una leggera flessione nei giorni successivi. Temperature anormalmente elevate rimarranno nelle province settentrionali almeno fino al 14 maggio.