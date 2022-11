Una cupa immagine satellitare dell’Ucraina è stata manipolata

Più tardi, intorno alle 23:30, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito oggi sul suo account Telegram. CalcolareUndici regioni senza elettricità“. Tra questi c’erano le regioni di Kyiv, Chernihiv, Cherkassy, ​​​​Odessa, Volyn, Ternopil e Lviv. Infine, ha aggiunto che”I lavori per ripristinare la corrente continueranno per tutta la notte”.

questo giovedì mattina, L’elettricità è stata gradualmente ripristinata giovedì in molte città dell’Ucraina, tra cui Kiev. Figlio di Mir, Vitali KlitschkoHa detto che i lavoratori stavano facendo tutto il possibile per ripristinare il potere “appena possibile” Ma questo dipenderà in gran parte“equilibrio” Rete capillare a livello nazionale.

Kirillo Tymoshenko, vice capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato che il potere è stato ripristinato nelle regioni di Kirovohrad e Vinnytsia, secondo le informazioni dell’agenzia Belga.

L’elettricità è tornata anche nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina, hanno detto i funzionari, e 3.000 minatori che erano rimasti intrappolati sottoterra durante l’interruzione di corrente sono stati riportati in superficie nel centro del paese.