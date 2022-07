Un watchdog italiano anti-concorrenza sta indagando su Google per abusi di portabilità dei dati

Pubblicità

La portabilità dei dati offre l’opportunità di esercitare una pressione concorrenziale su operatori alternativi purché faciliti la circolazione dei dati e la circolazione degli utenti. Google come Google ha stabilito il proprio dominio nella creazione di ecosistemi basati sulla gestione di quantità praticamente illimitate di dati, operando esclusivamente sul proprio modello di business.

“Allo stesso tempo, il presunto abuso può limitare la concorrenza in quanto limita la capacità degli operatori alternativi di sviluppare servizi innovativi basati sui dati”, ha aggiunto l’autorità.

Giovedì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’indagine Abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato .

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, La condivisione dei dati personali con altre piattaforme, in particolare una piattaforma di marketing diretto chiamata Weople, avrebbe ostacolato l’interoperabilità.

L’Osservatorio anticoncorrenziale italiano ha disposto un’inchiesta contro per aver abusato della sua posizione dominante nella portabilità dei dati nel Paese.

Caro lettore,

Business Standard si impegna sempre a fornire informazioni e commenti aggiornati che sono importanti e hanno ampie implicazioni politiche ed economiche per il paese e il mondo. Il tuo costante incoraggiamento e feedback su come migliorare la nostra offerta ha rafforzato la nostra determinazione e il nostro impegno verso questi ideali. In questi tempi difficili derivanti dal Covid-19, ci impegniamo a continuare a informarti e aggiornarti con notizie affidabili, prospettive autorevoli e commenti seri su questioni di attualità rilevanti.

Tuttavia, abbiamo una richiesta.

Mentre combattiamo il tributo economico della pandemia, abbiamo ancora più bisogno del tuo supporto in modo da poter continuare a offrirti contenuti ancora migliori. Il nostro modello di abbonamento ha ricevuto una risposta incoraggiante da molti di voi che si sono iscritti ai nostri contenuti online. Un abbonamento aggiuntivo ai nostri contenuti online ci aiuterà solo a raggiungere i nostri obiettivi di offrirti contenuti ancora migliori e più pertinenti. Crediamo in un giornalismo libero, giusto e affidabile. Il tuo supporto attraverso più abbonamenti ci aiuterà a rendere la rivista che vogliamo una realtà.

Sostenere il giornalismo di qualità e Iscriviti a Business Standard.

Editore digitale