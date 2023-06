Un vero miracolo sull’Everest: una guida nepalese salva un alpinista privo di sensi e congelato trasportandolo per 6 ore… sulla schiena

È l’una di notte, a poche centinaia di metri dalla vetta, Gilgi Pemba, guida nepalese, incontra un turista malese, infreddolito e aggrappato a una corda ghiacciata. L’uomo è privo di sensi ea quota 8.500 metri… le sue ore sono contate.

Non potendo radunare un elicottero, lo sherpa decide di abbandonare il suo gruppo durante l’intera salita per salvare lo scalatore in difficoltà… trasportandolo dritto sulla schiena. “Mi ci sono volute 5-6 ore per passare da 8500m a 7900m. È stata davvero dura”spiega la guida alpina.