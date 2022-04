un ultraportatile qui fait forte impressione

Cela vous interressera aussi

Le terme d’ultraportable a tendence à être galvaudé par certi costruttori qui s’empressent d’accoler cette appellation à tout ordinateur portable un tant soit peu svelte et léger. Oppure, un ultraportatile se définit égallement par d’autres critères et fonctionnalités pratiques qui favorisent l’usage nomade. À ce titolo, su peut dire que le ZenBook 13 Oled (UX325E) d’Asus n’usurpe pas le moins du monde son rang d’ultraportable. Compact et legal, il propone unae configuration musclée et des prestations particulièrement bien si adatta alla mobilità. Il a égallement un atout maître : un écran 13,3 pouces Oled qui procure un confort de lecture ottimali quelles que soient les condition lumineuses. Futura a può saggiare lo ZenBook 13 Oled dans in version équipée d’un elaboratore Core i5 de 11e generazione avec 16 Vai de memoria viva et 512 Vai a SSD.

Un design tout en fine

Avec à peine plus d’un kilo sur la balance (1,14 kg), 30.4 cm de large pour 20,3 cm de profondeur et 1,3 cm d’épaisseur, ce ZenBook 13 Oled est facile à importatore partout avec soi pour travailler dans les transports et les lieux publics, posé sur un coin de table ou sur les genoux. On le sortira avec d’autant plus de satisfaction que son design dégage une belle élégance. La finition majoritairement en alluminio, les bords biseautés et les lignes sobres procurent une feeling haut de gamme. Seul petit inconvénient, le revêtement a tendance à vite marquer sous les doigts.

Essayer l’Oled, c’est l’adopter

C’est sans conteste l’avantage clé du ZenBook 13 : son écran Oled 13,3 pouces full HD (1,920 x 1,080) pixel) qui nous a ravi tout au long de notre essai avec ses couleurs éclatantes et fidèles, ses noirs profonds et son contraste excellent. Qu’il s’agisse de travailler sur des documents, des applications burocraticiguardando le foto o le serie it streaming, le confort visuel que procure l’affichage Oled est eccezioninel. Nul besoin de force sur le réglage de luminosità que nous avons maintenu aux environs des 50 % durant notre essai. Les bords fins assicuranont une bonne feeling d’immersion tandis que la technologie de réduction de la lumière blu Prévient efficacia la fatica oculare. Nous avons pu enchainer les heures à travailler, naviguer sur la Toile et looker des films et séries in streaming. Notre plus grand rimpianto? Devoir nous réhabituer à l’écran LCD de notre ordinateur de bureau qui nous paraît désormais bien terne.

Performance e funzionalità: un pensiero ultraportatile per la produttività

Sous le capot, lo ZenBook Oled 13 reçoit les processeurs Core i de 11e génération qui offrent de meilleures performance globalis que la génération précédente et une gestion de l’energia plus affûtée dont nous avons pu mesurer les bénéfices en termes d’autonomie. Notre modèle de test est équipé d’un Core i5 1135G7 quadricœur agrémenté de 16 Go de mémoire vive, 512 Go de SSD et d’un chipset grafica Intel Iris Xe. Une configuration qui délivre ce qu’il faut de puissance et de fluidité pour le multitâche et l’ensemble des applicazioni uffici. Soyons clairs, ce n’est pas une machine pour le jeu vidéo et Asus ne le prétend pas le moins du monde. On peut faire tourner des titres peu exigeants graphiquement, mais guère plus.

Qu’à cela ne tienne, ce ZenBook 13 s’adresse d’abord à ceux qui veulent un ultraportatile adatto per viaggiare. Et il a tout ce qu’il faut pour offrir confort et performance. Nous avons particulièrement apprécié la qualità du clavicembalo qui, malgré le faible encombrement général, est assez spacieux pour favoriser une frappe rapide et preciso. Il offre un toucher plaisant et une bonne profondeur.

Autre point positif, le pavé tattile de bonne dimension s’avère parfaitement vero. Rosso ciliegia sur le gâteau, il intègre la fonction NumPad qui transforme le pavé tactile en pavé numerico d’une semplice pressione sur l’icona située dans le coin supérieur droit. La griglia numerica s’affiche grazia à un rétroéclairage Guidato et le système sait même reconnaître les gestes de sorte que l’on peut combiner le pavé tactile et numérique. Et lorsque l’on appuie de façon prolongé dans le coin supérieur gauche en faisant glisser le doigt vers le bas, on lance l’application calcolatrice de Windows 11. C’est simple et très pratique.

READ Windows 11 e Widgets, Microsoft previo un affichage plein écran La funzione NumPad du ZenBook Oled 13. © Marc Zaffagni

En parlante di Windows, la webcam HD 720p integrato nel campo dell’écran è compatibile con le funzioni di Windows Ciao, permetti di scoprire l’accesso all’ordinario per la ricognizione facciale. Côté Connectique, su apprécie la presenza dei due porti Fulmine 4 qui assicuro des vitesse de transfert élevées permanente soit de recharger la batterie, soit de connecter des monitores esterni 4K, voire 8K. Ils sont complétés par un port HDMI 2.0, un porto USB 3.2 et un lecteur de carta memoria microSD. Seule manque à l’appel une price casque 3,5mm. Le ZenBook 13 compatibile con Oled est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. La partie audio est correcte, sans plus, ce qui fait partie des concessions typiques sur les ultraportables. Segnala la presenza di una funzione de réduction de bruit attivo (RBA) censée améliorer le son, notamment lors les appels vidéo. Au cours de nos essais, nos interlocuteurs nous ont dit ne pas percevoir de différence significant lorsque la RBA était activée.

Autonomia: menzione très bien

L’autonomia della batteria 67 Wh dello ZenBook 13 Oled est tout simplement exemplaire. Le processeur Core i5 de 11e génération gère parfaitement la consommation d’énergie. Sans sacrifici particuliers sur les réglages, nous avons facilement atteint 10 à 12 heures d’utilisation sur une charge lors de notre essai. De quoi envisager des journées complètes d’utilisation sans avoir besoin d’une Prize secteur. Et quand tel est le cas, la recharge rapide restaure 60 % de la batterie en 49 mn.

Conclusione

Le ZenBook 13 Oled est l’un des meilleurs modèles de sa catégorie. Cet ultraportatile polivalente, durevole est vraiment agréable à utiliser au quotidien. Unil de travail ideal en déplacement ou au bureau grace à sa configuration puissante et son superbe écran Oled qui apporte un confort très apprezzabile per un utilizzo prolungato. Il coche toutes les case d’un très bon rapport qualité-prix.

In mira

Il design elegante

L’encombrement generale

La finition haut de gamme

L’affichage Oled è confortevole

Il pavé tattile qui si trasforma in pavé numérique

L’eccellente autonomie

Su n’aime moins

Système de refroidissement bruyant

Casque pas de prezzo

Qualità audio moyenne

La nota del futuro