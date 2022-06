Stampante per smartphone super divertente a basso prezzo

Perché usare una stampante per smartphone?

Sogni di stampare le tue foto migliori dal tuo smartphone in un attimo? Linstax Mini Link È la stampante fotografica portatile che fa per te. È divertente e molto facile da usare. Ultracompatto, ultraleggero, si infila in borsa o in tasca e diventa un must per tutta la famiglia e le uscite amichevoli. Grazie a lei, sviluppa i tuoi momenti più belli in un istante! Instax Mini Link è una piccola stampante elegante disponibile in blu denim, bianco o rosa. Le tue foto vengono stampate su carta Instax di alta qualità in soli 12 secondi. La durata della batteria consente fino a 100 stampe. Il costo medio di prelievo è di 0,85 euro.

Questa stampante connessa funziona in armonia con l’applicazione mobile in cui puoi aggiungere vari filtri, effetti, testo e adesivi alle tue foto. Cornici divertenti, collage fantastici, abbinamenti perfetti in modalità test di compatibilità, con la Instax Link Mini Printer puoi mettere una buona dose di divertimento nei tuoi scatti. Risate assicurate! Puoi persino scattare foto dai tuoi video. Per utilizzare la stampante, niente potrebbe essere più semplice, Basta collegarlo al tuo smartphone tramite bluetooth.

Dove acquistare una stampante per smartphone mobile?

La mini stampante fotografica Instax Link è in vendita su Amazon. Si parte da 119 euro a 99,90 euro. È la cosa perfetta da mettere in borsa alla vigilia delle vacanze estive. Instax Mini Link ha una custodia ultraleggera, una presa facile e un applicatore da bambino che fa appello. Sei un po’ old school e ami la magia delle stampe su carta ispirate alle Polaroid? Amerai Instax Mini Link, la stampante per smartphone che fa impazzire la fotografia.

