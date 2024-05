«Un periodo difficile e fonte di molta ansia»: una persona vicina a Kate Middleton confida nella sua salute

Mentre il principe William continua a svolgere i suoi doveri reali da solo, ed è stato recentemente visto con suo figlio, il principe George, ma senza la moglie sugli spalti di una partita di calcio, cresce la preoccupazione per la salute di Kate Middleton. Dopo diversi mesi di assenza, la principessa del Galles ha annunciato tramite un videoclip che le era stato diagnosticato un cancro. Da allora, non ha più fatto apparizioni pubbliche, e alcune fonti riferiscono addirittura che non tornerà ai suoi doveri ufficiali prima del 2025. Ma mentre sentiamo tutto e ritorno da settimane, che ne dici davvero? Chiesto prima Galleria della vanitàun amico di famiglia ha dato notizia dello stato di salute di Charlotte, madre di Louis e George.

Come sta Kate Middleton da quando ha annunciato di avere il cancro?

In riferimento all’annuncio di Kate Middleton di avere un cancro, un parente di famiglia ha condotto un’intervista con lei Galleria della vanità Non è un segreto che gli ultimi mesi siano stati complicati per la principessa del Galles. “Questo è stato, ovviamente, un momento difficile e fonte di molta ansia. Tutti intorno a lei si sono mobilitati per sostenerla: William, i suoi genitori, sua sorella e suo fratello.svelare. Ma questa fonte informata si tranquillizza poi, spiegando che la chemioterapia preventiva seguita dalla moglie del principe William sta andando bene. “È stato un enorme sollievo vedere che tollerava così bene il trattamento e che le sue condizioni erano effettivamente molto migliorate”.Conferma. Inoltre, secondo la rivista la genteSecondo quanto riferito, recentemente Kate Middleton è stata avvistata più volte in pubblico da sola o con la sua famiglia. Quindi la notizia sembra rassicurante.

Quando tornerà ad apparire in pubblico la Principessa del Galles?

Se secondo qualcuno vicino alla famiglia reale la salute di Kate Middleton sembra migliorare, rivedremo la Principessa del Galles in pubblico prima del previsto? secondo Galleria della vanitàL’informazione secondo cui la moglie del principe William non tornerà al lavoro fino al prossimo anno non è corretta. se fosse mail giornaliera Da parte sua sostiene che la principessa del Galles potrebbe riprendere i suoi doveri reali in autunno, e al momento non c’è una data ufficiale nell’agenda di palazzo.

“Non c’è un calendario e non c’è nemmeno fretta. Ciò accadrà quando Catherine si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Ma è sicuro al 100% che tornerà al lavoro, e la domanda non è stata posta è stato addirittura chiesto.”è incaricato di avviare VF. Kate Middleton, quindi, non ha alcuna fretta di tornare alla ribalta, e per il momento si concentra solo sulla guarigione.