“Sì, siamo pronti”, conferma il ministro della Salute Brigitte Bourguignon

La prima ondata di caldo è arrivata molto presto in Francia. Siamo pronti?

In effetti, è la prima ondata di caldo mai registrata in Francia. Il Ministero della Salute è in costante contatto con Météo-France ed è chiaro che la regione della Nouvelle-Aquitaine è stata gravemente colpita, soprattutto alla fine di questa settimana, quando venerdì e sabato devono essere superati i 40 gradi Celsius. Con notti molto calde. E’ stato lanciato un allarme rosso. Sì, siamo pronti perché aspettavamo questa ondata da metà maggio. Sistema di sorveglianza in atto 1lui è giugno, in anticipo rispetto agli anni precedenti.

Quali sono i cambiamenti rispetto agli anni precedenti?

Questa ondata arriva molto presto e vedremo ancora ondate di caldo per tutta l’estate. Invito quindi tutti i nostri connazionali ad appropriarsi delle reazioni corrette in questo caso, dei feedback che saranno loro comunicati attraverso tutti i canali (in particolare gli SMS indirizzati nelle zone arancioni e rosse). Non esitate, soprattutto i più fragili e isolatiPer chiamare il numero verde (0800 06 66 66)che ho attivato questo giovedì, se avete domande su cosa fare e cosa fare…

Ehpad integra perfettamente le istruzioni da vent’anni. Devono ancora essere accompagnati?

È vero, hanno preso l’iniziativa e si sono adattati particolarmente bene, ora con stanze con atomizzatori e un maggiore utilizzo dell’aria condizionata. D’altra parte, gli anziani a casa, le donne incinte, i neonati, gli atleti, i senzatetto, i professionisti dell’edilizia e quelli nei cantieri non sempre sono a conoscenza dei messaggi di avviso: non aspettare di avere sete per bere e indossare ‘t. Sentiti libero di andare nell’ombra.

“Continuare ad irrigare la sabbia non basterà per rispondere alla crisi. Bisogna ravvivare la voglia di fare il lavoro di badante”.

Anche le alte temperature sono insopportabili nelle grandi città. Come combattere?

Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per sviluppare gli spazi pubblici. Siamo di fronte al cambiamento climatico e dobbiamo “riordinare” le città. Il Plan de «riconfigurazione »Le città sono in corso, verranno create isole fresche e aree pioviggine. Lo Stato ha già svincolato 500 milioni di euro. So che Bordeaux ha già avviato questa trasformazione, creando foreste delicate.

Le ondate di caldo si ripresenteranno quest’estate, portando ad un aumento del numero delle visite al pronto soccorso, in un contesto di alta tensione. Come rispondi?

La prima risposta è che tutti sono responsabili. L’importante è tenere a mente i giusti riflessi: quando hai bisogno inaspettatamente di cure, il tuo primo punto di contatto è il tuo medico di famiglia. E se ciò non è possibile, sentiti libero di chiamare il 15, che saprà indirizzarti a seconda della situazione. Vorrei aggiungere che stiamo lavorando a soluzioni aggiuntive alle difficoltà di emergenza di questa estate. Anticipiamo le rapide conclusioni della missione di emergenza guidata da François Brown.

Che cosa sta facendo esattamente questa missione urgente di emergenza in questo momento?

I rappresentanti di questa missione analizzano cosa funziona e cosa si frappone. Entro la fine del mese, ci restituiranno, in modo molto pratico, soluzioni che ogni regione potrà adattare alle proprie esigenze. Rimango molto attenta all’evolversi della situazione, emergenze ovviamente, ma anche ad altri servizi in difficoltà come reparti maternità o servizi psichiatrici.

Cosa suggeriresti per sopperire alla carenza di medici di emergenza e paramedici?