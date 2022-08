Un giorno Beaucare indossò il suo abito italiano

Questo sabato, 27 agosto, il cuore della città batte al ritmo dell’Italia. Dalle 10:00, il delizioso profumo transsalpino di pizza e salumi siciliani aleggia per le strade della città in Place Georges-Clémenceau, decorata in verde, bianco e rosso.

Molti espositori hanno presentato stand di specialità e artigianato italiano, e anche quest’anno abbiamo potuto regalarci un viaggio in Italia per qualche ora.

È stato organizzato un concorso di pittura e gli artisti hanno creato le loro creazioni durante il giorno secondo l’ispirazione del momento.

Veicoli famosi di prestigiosi marchi italiani, rappresentativi della storia automobilistica italiana, sono venuti a completare la decorazione, dove i mascherati veneziani passeggiavano in costumi colorati e vivaci.

Ambiente di vita piacevole

Il Comitato di Gemellaggio Beaucaire-Montelupo ha tenuto uno stand ed è stato assegnato un premio a un produttore di caffè italiano.

L’atmosfera per tutta la giornata è stata festosa e l’atmosfera della Dolce Vita ha conquistato il pubblico, esaltando le tradizioni e il folklore dei nostri vicini mediterranei.

Intrattenimenti musicali si svolgevano sulle terrazze dei caffè e veniva servita musica popolare. Ciao bellezza.

Osservato Delphine Mailland, Marsiglia Voce 2016 E la compagnia de La Smorfia ha reso orgogliosa la musica italiana fino al termine di questa bella serata, quando il pubblico ha potuto apprezzare i più grandi successi italiani.

