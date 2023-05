Un dispositivo efficace per la salute materna e infantile

L’efficace sistema di staffette comunitarie femminili istituito nel comune di Talaat Nikoub è la prova dell’attenzione speciale prestata dall’Iniziativa nazionale per lo sviluppo umano (INDH) al miglioramento degli indicatori di salute materna e infantile nel governatorato. .

Infatti, questi capi, il cui numero sale a 29 donne, divise tra quattro comuni (Talaat Nyaqub, Ijukuk, Igil e Agbar), tutti per lo più montuosi e rurali, hanno lavorato duramente dal lancio di questo progetto nel 2021, come parte del programma INDH “Drive for capital human rights for the Rising Generations”, per migliorare la salute delle madri e dei bambini, assicurando la supervisione delle gestanti e sensibilizzandole sull’importanza di un attento monitoraggio della loro gravidanza in una struttura dedicata per questo scopo, che è la casa di maternità di Talaat Nakoub.

Questo sistema è stato istituito nel quadro di un partenariato tra l’Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo Umano, il Ministero della Salute e della Protezione Sociale e l’UNICEF, e questo sistema mira principalmente a contribuire al miglioramento della salute materno-infantile, rafforzando i sistemi sanitari comunitari, attraverso un serie di attività e servizi, con l’obiettivo finale di raggiungere gli Obiettivi del programma 4 della terza fase dell’INDH.

Questo programma, che mira a rafforzare i sistemi sanitari locali migliorando l’accesso alla nutrizione e ai servizi di salute materna per madri, neonati e bambini, mira a consentire a ciascun membro della comunità di seguire una cinquantina di famiglie, per sensibilizzare la popolazione target in questo campo . Salute materno-infantile e indirizzamento dei beneficiari verso le strutture sanitarie per la loro cura.

In una dichiarazione, la signora Asmaa Ait Nasser, una donna che viaggia nella comunità nella rotonda di Tamsal Moldecht, ha confermato di non risparmiare sforzi per educare le donne incinte nella vicina rotonda sull’importanza del follow-up medico e del controllo in una struttura sana. Un ruolo importante per la “Casa Madre” nel migliorare la salute delle mamme e dei bambini della comunità.

Va notato che il miglioramento della salute e della nutrizione materna e infantile, specialmente nelle aree rurali svantaggiate, è una delle aree prioritarie per gli interventi NHDI nel campo della salute.