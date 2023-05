La giornalista meteorologica Virgilia Hess racconta la sua battaglia contro il cancro al seno

Alla scoperta della diagnosi, del percorso delle cure, della nascita della figlia… La meteorologo di BFMTV, che ha appena partorito una bambina, testimonia la sua battaglia contro il tumore al seno diagnosticato a sei mesi di gravidanza.

“Mi curerò, mi curerò”. Due mesi dopo aver dato alla luce sua figlia, Virgilia Hess, giornalista meteorologica per BFMTV, è venuta sul set per parlare della sua battaglia contro il cancro al seno che le è stato diagnosticato durante la gravidanza… dall’annuncio della diagnosi al suo viaggio per non parlare la nascita di sua figlia in mezzo a tale prova.

Il 22 dicembre, mentre l’ostetrica le stava esaminando il seno, è stata individuata una “pallina”. I risultati di un’ecografia al seno, ottenuta 11 giorni dopo l’ecografia, sono ufficiali: ha un cancro al seno.

Virgilia Hess ricorda: “Sentiamo le parole ma non riusciamo a recepirle affatto. Ero incinta di sei mesi (…) Ci diciamo ‘Non è possibile a 32 anni, è inconcepibile'”.

Non vi è alcun effetto della chemioterapia sul bambino

Ben presto, la giovane donna viene a sapere che dovrà sottoporsi a chemioterapia per curare il cancro. Con sua sorpresa, il trattamento “non avrebbe avuto conseguenze [s]Siamo un bambino”.

“Ho persino sopportato la chemio in gravidanza meglio di dopo la nascita di mia figlia. Mi sentivo come se stessi formando un duetto con mia figlia”, ha detto sulla nostra antenna.

Dalla nascita del suo primo figlio, che “sta andando molto bene”, Virgilia Hess ha continuato con la chemioterapia. Funzionano molto bene perché il tumore è già diminuito di dimensioni.

Tuttavia, come molti malati di cancro, la giornalista del Met afferma di aver avuto effetti collaterali dalla sua chemioterapia per più di una settimana alla volta. Ma niente le impedisce di “mantenere un sorriso”, come dice lei.

“Questa positività e questo morale sono il 50% del lavoro. Ci sono alti e bassi ma guarirò me stessa e guarirò me stessa”, ha detto.

Quanto alla figlia, senza la quale non le sarebbe stato diagnosticato il cancro, ha ammesso: “Mi ha salvata, è il mio angelo”.