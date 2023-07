Un club italiano sta pensando ad Arthur Melo

Arthur Melo è uno dei tanti giocatori bloccati alla Juventus, con interessamenti da West Ham, Aston Villa, Wolves e West Ham, ma ora Fiorentina.

Il centrocampista compirà 27 anni il mese prossimo e non figura nei piani futuri dell’allenatore Max Allegri da quando è tornato da un deludente periodo in prestito al Liverpool. Con l’interesse di Aston Villa, West Ham, Wolverhampton Wanderers e Brighton e Hove Albion di Roberto de Jerby, il brasiliano era già ben consapevole di dover trovare un altro club. Sky Sport Italia afferma che la Fiorentina ha chiesto informazioni su Arthur, inclusa la possibilità di cessione di Sofiane Amrabat. Sarà un prestito con opzione di riscatto, ma la cosa più importante in questo momento è che la Juve tolga i suoi stipendi dai libri contabili.

