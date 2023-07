La Juventus ha nel mirino questo giovane portiere italiano | Juventus-fr.com

Non è ancora chiaro se Wojciech Szczesny lascerà la Juventus a fine stagione, ma il club continua a monitorare il mercato dei portieri. Nel mirino del club c’è un giovane portiere italiano. Trovi maggiori informazioni in questo articolo.

Wojciech Szczesny lascerà la Juventus a fine stagione? È troppo presto per saperlo. Forse vuole andarsene, ma i Chiefs vorranno anche venderlo per via del suo alto stipendio. Quindi la Juventus tiene d’occhio il mercato dei portieri per evitare di farsi cogliere in fallo in caso di partenza del polacco.

Secondo le informazioni di TutosportLa Juventus vorrebbe continuare la tradizione di tenere in gabbia un talentuoso portiere italiano. Il bersaglio è Marco Cornecchi, giovane talento della Cremonese. Ieri era sulla panchina della Nazionale contro Malta. I dirigenti bianconeri vanno con il suo talento e, a soli 22 anni, ha ampi margini di miglioramento. Mattia Perrin sarà al circolo. Sarebbe un ottimo acquisto per la Juventus da subito e per gli anni a venire, questo grande portiere ha un grande potenziale.